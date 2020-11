A Reggio Calabria due Drive through per campagna di monitoraggio e prevenzione Covid

REGGIO CALABRIA – Saranno operativi dalla prossima settimana i due Drive through predisposti dal Comune di Reggio Calabria per avviare un’ampia campagna di monitoraggio e prevenzione Covid-19 in città grazie all’invio di 70mila test tampone da parte del commissario straordinario nazionale Domenico Arcuri.

Le due strutture saranno collocate una nella zona nord, nell’area parcheggio di parco Pentimele in prossimità del palasport e una nella zona sud nella frazione di Pellaro. Il coordinamento sarà affidato alle organizzazioni sanitarie abilitate, tra queste la Croce Rossa, d’intesa con l’Asp. Il Drive through di Pentimele è gia’ stato istallato. Le fasi operative saranno pianificate dalla Task force Covid del Comune, attiva da qualche settimana e coordinata dal sindaco Giuseppe Falcomatà.