VIDEO | Covid, da oggi parte lo screening a L’Aquila. L’appello di Pasotti, Cirilli e Ginoble: “Fate il tampone”

PESCARA – Tre volti, tre voci dell’Abruzzo, si uniscono per promuovere la campagna di screening gratuito a tappeto che da oggi prende il via in tutta la Provincia de L’Aquila, la più colpita dalla seconda ondata della pandemia. A promuovere l’iniziativa voluta dalla Regione sono l’attore Giorgio Pasotti, da poco direttore del Teatro Stabile dell’Aquila (Tsa), l’attore e comico Gabriele Cirilli, originario di Sulmona, e il volto abruzzese de Il Volo, Gianluca Ginoble.

“Ci sono momenti nella storia dell’uomo in cui una vita è legata all’altra nel bene e nel male e in cui ciascuno nel suo piccolo scrive la storia per tutti- dice Pasotti nel suo videomessaggio- È il momento di partecipare alla campagna sul Covid nella provincia de L’Aquila. Ti invito a sottoporti al test nel tuo comune perché ciascuno di noi senza indugio e’ chiamato a fare la sua parte. Mi raccomando”.

“Dobbiamo tutti insieme sconfiggere questo maledetto virus- afferma invece Cirilli– Aiutiamo infermieri e medici che 24 ore su 24 combattono il covid-19. Partecipa anche tu al programma di screening della provincia de L’Aquila. Mi raccomando tamponatevi, fatelo per voi ma soprattutto per i vostri cari”.

Infine il messaggio del giovane artista de Il Volo: “Togliamo di mezzo il virus, possiamo contribuire a raggiungere questo obiettivo. Diventa protagonista insieme ai medici e agli infermieri nella lotta al Covid-19. Partecipa anche tu allo screening de L’Aquila. Fermiamo insieme la pandemia”.

Lo screening a tappeto, che prende il via oggi, interessa, oltre al Comune di L’Aquila, i seguenti Comuni: Castel di Sangro, Cerchio, Gioia dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Montereale, Ortucchio, Pescocostanzo, Rocca Pia, San Benedetto dei Marsi,San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Trasacco.