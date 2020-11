Polemiche sulla Messa della Vigilia, Salvini: “Far nascere Gesù bambino due ore prima? Non rubate il Natale ai bambini”

ROMA – Anticipare la Messa della Vigilia di Natale di due ore? La proposta del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, crea polemiche. Ieri nel corso del vertice con le Regioni e gli enti locali, Boccia ha dichiarato: “Seguire la Messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima, non e’ eresia. Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficolta’ dei medici, della gente che soffre. Questa e’ eresia, non facciamo i sepolcri imbiancati. Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa Pasqua, a partire dalla Via Crucis. Il Natale non si fa con il cronometro ma e’ un atto di fede”.

“A me non sembra normale che un ministro della repubblica, che si dovrebbe occupare delle emergenze, proponga una nascita anticipata di Gesù bambino- il commento secco a Rainews 24 del leader della Lega, Matteo Salvini. Non rubassero il Natale ai bambini. Lasciate loro i sogni. Un ministro che dice questo manca di rispetto a un Paese legato profondamente ai simboli cattolici. Si occupasse delle regioni. Alcuni ministri neanche a Monopoli potrebbero competere”.