Tg Ambiente, l’edizione di martedì 27 ottobre 2026

NUOVO MASSIMO STORICO CO2 IN ATMOSFERA

I livelli di anidride carbonica e di altri importanti gas serra nell’atmosfera hanno raggiunto picchi senza precedenti, determinando un ulteriore aumento delle temperature del pianeta a lungo termine. Il Bollettino dell’Organizzazione meterologica mondiale, l’agenzia meteoclimatica delle Nazioni Unite, segnala infatti che nel 2025 la concentrazione media globale di CO2 in superficie è stata pari a 426,8 parti per milione, ovvero il 153% del livello di riferimento preindustriale. Anche le concentrazioni di metano e protossido di azoto – rispettivamente il secondo e il terzo gas serra a lunga permanenza più rilevanti legati alle attività umane – hanno raggiunto un nuovo record. A preoccupare non è solo la quantità ma anche i tassi di crescita della CO2, triplicati dagli Anni 60. “I gas serra stanno intrappolando una quantità di calore senza precedenti nell’atmosfera, fornendo energia a fenomeni meteorologici più estremi e ai rischi che ne derivano per le nostre economie e società”, ha segnalato Ko Barrett, vice segretario dell’Om.

ANTARTIDE, DAL PERMAFROST EMERGE CARBONIO GEOLOGICO PROFONDO

Un processo finora poco considerato potrebbe contribuire al trasferimento di carbonio dal sottosuolo antartico verso l’atmosfera. Emerge da una ricerca condotta da un team del Cnr, dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia e delle Università di Otago e Waikato (in Nuova Zelanda) nella Taylor Valley, una delle principali aree libere dai ghiacci nel continente antartico. Le analisi geochimiche condotte nel 2020, nel 2023 e nel 2025 indicano un importante contributo di carbonio proveniente da sorgenti geologiche profonde. Il flusso medio di CO2 è passato da 1,73 grammi per metro quadrato al giorno nel 2020 a 9,49 nel 2025. Nello stesso periodo, il valore massimo misurato è cresciuto da 11,36 a 72,99 grammi per metro quadrato al giorno. Lo studio non attribuisce direttamente l’aumento osservato allo scongelamento del permafrost. Le ricerche future si concentreranno sullo studio dei canali idrici sotterranei, sulle variazioni di pressione che spingono i fluidi e sulle modifiche nella permeabilità del terreno, elementi chiave per capire come il gas risale in superficie.

CON ‘CAMMINA NATURA’ DI AIGAE OLTRE 120 ESCURSIONI GRATUITE

Ottava edizione per ‘Cammina Natura’, iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per promuovere la bellezza dei paesaggi, la biodiversità, l’economia circolare, il turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali. Lo scorso fine settimana si sono tenute oltre 120 escursioni gratuite in tutta Italia, per tutte le età, accessibili dal mare alla montagna. Dai boschi certificati ai parchi e alle aree protette: dagli ‘Eremi e vulcani nelle colline di Bassano’, alla scoperta di incredibili ricchezze geologiche, religiose e storiche in Veneto, alla visione de ‘L’Olivo di Sant’Emiliano’ in Umbria, un monumento vivente classificato tra gli alberi più vecchi d’Italia. Non è mancato il trekking, per arrivare al ‘Castello di Quirra’, sulla costa del Sarrabus in Sardegna, o lungo la passeggiata sulle ‘Alpi del mare’ in Liguria, dette anche ‘Le Montagne Azzurre’.

A TORINO IL RITORNO DEL GATTO SELVATICO

Un felino schivo, anni di appostamenti e immagini che ne documentano la presenza in territori dove, da oltre un secolo, mancavano prove della sua esistenza. Venerdì 30 ottobre, alle 21, nel Salone di via Pertengo 10 a Torino, i naturalisti, fotografi e documentaristi Paolo Rossi e Nicola Rebora accompagneranno il pubblico alla scoperta del gatto selvatico europeo. Il racconto partirà da un incontro inatteso: un primo video del felino, ripreso casualmente nel 2018 in Val Trebbia, in Liguria. Da quella sequenza ha preso avvio una ricerca nell’Appennino delle Quattro Province, dove non si raccoglievano prove della presenza della specie da oltre cent’anni. Al centro della serata la proiezione del film ‘Gatto sarvaego’ che raccoglie, tra le altre, riprese di femmine di gatto selvatico insieme ai loro piccoli. L’ampliamento dell’area di ricerca ha poi portato a documentarne la presenza anche in Piemonte, in Val Borbera nel 2020, e in Emilia, in Val Boreca nel 2023.