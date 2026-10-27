La rivoluzione della pallina: già dal 2024 la Federtennis ha più tesserati del calcio

ROMA – È una svolta storica, una rivoluzione per un Paese endemicamente pallonaro: la Federazione italiana tennis e padel ha superato la Federcalcio per numero di tesserati. Un sorpasso che tra l’altro risale già al 2024, l’anno più recente analizzato dal report del Coni “Monitoraggio Coni-Fns-Dsa”, visionato in anteprima dal Sole 24 Ore.

Se il quadro generale è molto positivo (per il terzo anno consecutivo cresce il numero complessivo dei tesserati, ora a 6.069.891), la Fitp ne conta 1.162.477, il 20,2% del totale, contro i 1.123.054 della Federcalcio (19,5%). Più staccati la pallavolo (359.797), il basket (320.769) e l’atletica leggera (292.599). Nel 2025 la Federtennis è salita ulteriormente a 1.254.153 iscritti. Insomma, sarà l’effetto Sinner, ma è in crescita costante. Il calcio arranca.



Il valore simbolico, va da sè, è enorme: per oltre un secolo il calcio è stato il riferimento assoluto dello sport organizzato. Oggi la leadership federale passa agli sport della racchetta, al termine di una trasformazione iniziata venticinque anni fa. Nel frattempo i circoli affiliati sono saliti oltre quota 4mila, le scuole tennis e padel superano le 2.500, i tecnici sono 14mila e gli ufficiali di gara 10mila.



L’Italia d’altra parte è diventata ormai il centro mondiale del tennis, pur senza uno Slam. Gli Internazionali d’Italia, torneo in declino all’inizio degli anni Duemila, sono oggi una delle principali piattaforme economiche dello sport nazionale. A Roma si sono aggiunte le Atp Finals di Torino e le Finals di Coppa Davis a Bologna: un sistema che genera circa 1,6 miliardi di impatto economico. Dal 9 al 13 dicembre, a Reggio Calabria, ci sarà anche la Next Gen con gli otto migliori under 20 della stagione.



Anche i bilanci raccontano il sorpasso. Nel 2024 la Fitp aveva sfiorato il primato con ricavi per 209 milioni contro i 224 della Figc. Nel 2025 la federazione tennis ha superato i 240 milioni, mentre il calcio si è fermato a 214, complice l’assenza di una grande competizione internazionale. Per il 2026 la proiezione Fitp supera i 280 milioni, livello mai raggiunto da nessuna federazione.