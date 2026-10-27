martedì 27 Ottobre 2026

Chigi dopo la telefonata Finlandia-Norvegia a Putin: “Trovare subito chi rappresenta l’Europa nel processo di pace”

Fonti di governo avvertono sul rischio di perdere peso negoziale muovendosi in ordine sparso: "Serve un mandato chiaro e condiviso a una o più personalità"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 27-10-2026 ore 14:45Ultimo aggiornamento: 27-10-2026 ore 14:50

Foto da Facebook Palazzo Chigi

ROMA – Il colloquio tra il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre con il presidente russo Vladimir Putin è “un’iniziativa condotta da due leader con cui la premier Meloni ha un rapporto di grande stima, alla guida di due Nazioni che confinano con la Russia e che hanno sempre sostenuto l’Ucraina. Ma questa telefonata dice soprattutto, e in maniera chiara, una cosa: in Europa non si è ancora trovato un accordo su chi debba rappresentare gli interessi del continente europeo nel processo di pace. È proprio questo vuoto a spingere le singole Nazioni a muoversi su base nazionale”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

“Gli stessi Stubb e Støre hanno subito voluto precisare di aver parlato a nome delle rispettive Nazioni e non dell’Europa. Non potevano fare altrimenti, perché oggi nessuno può farlo”, sottolineano le stesse fonti.

“È per questa ragione che l’Italia sostiene da tempo che bisogna designare al più presto, e in modo condiviso, una o più personalità con un chiaro mandato a parlare a nome dell’Europa, questo per tutelarne al meglio gli interessi e la sicurezza. Il negoziato non aspetta: l’Europa non può permettersi di perdere ulteriore terreno, deve decidere chi la rappresenta e deve farlo rapidamente, non può continuare a muoversi in ordine sparso e in formati che mutano di settimana in settimana, pena la progressiva perdita di peso nel negoziato”, dicono ancora le fonti di Palazzo Chigi che ricordano come “il Governo italiano è pronto a continuare a fare la sua parte perché questa scelta avvenga in tempi brevi”.

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