martedì 27 Ottobre 2026

VIDEO| Gal Gadot vola in Israele per le elezioni: “Voto per il cambiamento”

L'attrice: "Non importa quanto lontano io viaggi, Israele sarà sempre la mia casa. Questa è la mia gente, la mia famiglia"

Data pubblicazione: 27-10-2026 ore 14:42Ultimo aggiornamento: 27-10-2026 ore 14:42

ROMA – C’è anche l’attrice Gal Gadot tra i circa settantamila israeliani residenti all’estero, rientrati nel loro Paese per votare. Attraverso due storie pubblicate su Instagram, l’interprete di Wonder Woman ha condiviso con i suoi milioni di follower un video registrato direttamente dal seggio. Nel messaggio rivolto ai fan, l’attrice ha mantenuto il riserbo sul partito o sul candidato prescelto ma ha sottolineato che il suo è un “voto a favore del cambiamento”.

“Ecco fatto. Esercito il mio diritto di voto e invito tutti voi ad andare a esercitare il vostro diritto più fondamentale e importante, il diritto più democratico che avete: votare per chiunque riteniate giusto…”, ha detto Gadot. L’attrice ha ribadito inoltre: “Non importa quanto lontano io viaggi, Israele sarà sempre la mia casa. Questa è la mia gente, la mia famiglia“.

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