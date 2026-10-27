“Piazza Verdi diventi piazza Lorusso”: parte richiesta nel 50esimo della morte dello studente ucciso a Bologna nel ’77

BOLOGNA – Il modo giusto per ricordare Francesco Lorusso, lo studente di Lotta Continua ucciso dai Carabinieri durante il movimento del marzo 1977 a Bologna, è intitolargli una piazza della città. E non una piazza qualsiasi: bensì l’attuale piazza Verdi, fulcro della zona universitaria e spesso anche del dibattito politico sotto le Due torri.

L’idea arriva da un gruppo di 96 cittadini, firmatari di un appello che darà origine a una più ampia raccolta firme e a una proposta formale da rivolgere all’amministrazione comunale.

Valerio Monteventi Beppe Ramina e Valerio Monteventi

L’inchiesta sulla morte di Lorusso finì con una “archiviazione scandalosa” e, in vista del 50esimo anniversario di quei fatti, “è venuto il momento di risarcire la memoria di Francesco– si legge nell’appello- anche a livello toponomastico in maniera adeguata”: per questo “proponiamo che piazza Verdi, cuore della cittadella universitaria e della protesta studentesca, sia dedicata a Francesco”, mentre a quel punto sarebbe il Teatro comunale a poter essere intitolato al compositore Giuseppe Verdi. I nomi in calce all’appello “sono tutti di compagni e compagne che hanno partecipato all’esperienza del movimento del ’77 e alcuni in specifico erano anche amici personali di Lorusso”, spiega Valerio Monteventi durante una conferenza stampa convocata proprio nel punto in cui lo studente fu ucciso, in via Mascarella. Tra gli altri firmatari ci sono Franco ‘Bifo’ Berardi, Mauro Collina, Renato De Maria, Benito Fusco, Alessandro Gamberini, Tiziano Loreti, Mirco Pieralisi, Beppe Ramina, Gianni Sofri e Milli Virgilio.

Si tratta di “un’aggregazione che ha un unico scopo- precisa Monteventi- che è quello di trovare una modalità per ricordare in maniera adeguata Francesco in questa città“, visto che finora c’è solo un giardinetto a lui dedicato ufficialmente, ma con una targa “vergognosa” in cui di Lorusso si dice solo “morto tragicamente“. Per il resto, negli anni si è parlato più volte di intitolare al militante di Lotta Continua un’aula universitaria, ma poi l’Ateneo “non ha fatto assolutamente nulla”, segnala Monteventi, ricordando che le altre tracce della memoria di Lorusso sono frutto di iniziative prese autonomamente dai suoi compagni di allora o dai collettivi di oggi: la lapide in via Mascarella, la teca che protegge i segni degli spari, i murales (per l’appunto) in piazza Verdi.

E oggi cambiare il nome di quest’ultimo luogo non è impossibile, assicurano i promotori dell’iniziativa: l’intitolazione a Verdi è relativamente recente (1951) e sono solo quattro i numeri civici interessati. Dedicare questa piazza a Lorusso, dunque, è l’unico “segnale politico” che interessa a chi ha firmato l’appello, avverte Monteventi: “Non vogliamo aprire nessuna trattativa col Comune”, ad esempio su un altro spazio della città. Allo stesso modo, “non rispondiamo a risposte sui movimenti di oggi e sulle giornate che ci sono state in queste settimane”, stoppa preventivamente i cronisti Monteventi. “Il nostro solo scopo è chiedere che piazza Verdi venga rinominata piazza Francesco Lorusso. Su altre cose ognuno di noi ha la sua opinione e la sua posizione”, si limita ad aggiungere Ramina.