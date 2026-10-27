Tensioni ai valichi della Cisgiordania: l’esercito israeliano respinge tre politici britannici

I soldati dell’esercito israeliano chiudono la sbarra per i veicoli al checkpoint di Deir Sharaf, a ovest di Nablus, nella Cisgiordania occupata da Israele, il 25 ottobre 2026. Photo by ZAIN JAAFAR / AFP

ROMA – Tre politici del Regno unito hanno denunciato di essere stati fermati dall’esercito israeliano mentre entravano in Cisgiordania, e di essere stati tenuti in stato di fermo per otto ore. Si tratta della deputata dei Verdi scozzesi Kate Nevens, la deputata del Partito Nazionale Scozzese (Snp) Lara Bird e il deputato laburista Clive Lewis. I tre, come riporta l’emittente Bbc, hanno riferito di essere stati interrogati e infine respinti dia militari.

L’obiettivo del viaggio, così come ha scritto Bird sui propri canali social, era “schierarsi al fianco dei palestinesi attaccati per aver raccolto olive sulla propria terra”. La Bbc fa sapere che i tre politici erano parte di una delegazione del movimento Progressive International, che comprendeva anche l’ex parlamentare laburista Sam Tarry e un ex membro del Senato basco. Ieri mattina però, l’esercito israeliano ha annunciato la chiusura di tutti i valichi di terra in Cisgiordania, come parte delle misure di sicurezza messe in campo per la giornata delle elezioni legislative israeliane di quest’oggi.

L’agenzia palestinese Wafa conferma la notizia del respingimento dei politici europei, aggiungendo che la delegazione avrebbe dovuto prendere parte alla conferenza dal titolo ‘Solidarietà del Sud globale e resistenza all’imperialismo’, organizzata dall’Istituto Ibrahim Abu-Lughod di Studi Internazionali dell’Università di Birzeit, città palestinese a pochi chilometri da Ramallah.

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In una nota, l’ateneo ha confermato che la delegazione avrebbe compreso 23 membri, e che aveva in programma “incontri con studenti, accademici e rappresentanti di organizzazioni della società civile palestinese, oltre alla partecipazione ad attività a sostegno degli agricoltori palestinesi”. Wafa evidenzia che l’appuntamento doveva avere luogo “in un contesto segnato dall’intensificarsi degli attacchi da parte dei coloni israeliani durante la stagione della raccolta delle olive”.