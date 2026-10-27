Brasile, i liberali di Bolsonaro riconoscono la vittoria di Lula

Il senatore di destra brasiliano e candidato presidenziale per il Partito Liberale (PL) Flavio Bolsonaro reagisce dopo aver appreso i primi risultati del ballottaggio presidenziale, a Brasilia, il 25 ottobre 2026. Photo by PABLO PORCIUNCULA / AFP

ROMA – Il Partito Liberale (Pl) di Flavio Bolsonaro ha dichiarato di riconoscere il risultato delle elezioni presidenziali brasiliane proclamato dalla Corte Elettorale Superiore, pur chiedendo chiarimenti sull’impatto degli aiuti sociali approvati da Luiz Inácio Lula da Silva durante la campagna elettorale, quindi prima del voto.

Il presidente di Pl, Valdemar Costa Neto, ritiene infatti che “alla vigilia del voto” vi sia stato un aumento della spesa pubblica per i sussidi sociali. Fatto, questo, che solleva interrogativi “sugli effetti di tali misure su un processo elettorale equo”. È quanto si legge su numerose testate giornalistiche, tra cui l’Agência Brasil, l’agenzia di stampa pubblica nazionale del Paese sudamericano.

“Riconosciamo il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale- è scritto nel comunicato firmato da Costa Neto- ma comprendiamo che le questioni sollevate devono essere chiarite in un dibattito politico equilibrato e democratico. Continueremo a monitorare i fatti e a cercare le risposte con responsabilità, trasparenza e rispetto delle istituzioni”.

“Flavio Bolsonaro- riporta inoltre il documento- ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali con un vantaggio di 2,2 milioni di voti. Al secondo turno, tuttavia, il risultato è stato diverso, in uno scenario caratterizzato da forti pressioni elettorali, con impatto economico e sociale. Il Partido Liberal conclude queste elezioni con un risultato storico: una maggioranza di 121 deputati federali, 29 senatori, 229 deputati statali e distrettuali e 6 governatori. È una dimostrazione della forza del partito e della fiducia di milioni di brasiliani nelle idee che difendiamo”.

Costa Neto sottolinea poi che “il Pl continuerà ad essere fermo, agendo con indipendenza e responsabilità nella difesa della democrazia, della libertà e dei valori che rappresentiamo. Il nostro impegno è con il Brasile e con i milioni di brasiliani che confidano nel nostro lavoro”.

NON UN’AMMISSIONE FORMALE DELLA SCONFITTA

Il riconoscimento della vittoria di Lula non equivale, tuttavia, a un’ammissione formale della sconfitta da parte del candidato di destra, intenzionato a proseguire la battaglia legale per contestare la vittoria del presidente uscente. Flavio Bolsonaro, infatti, non ha chiesto l’annullamento del voto, ma ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso in tribunale per invalidare la candidatura di Lula, contestandogli un presunto abuso di potere economico e politico.

Il risultato elettorale ha ribadito la vittoria di Lula, che ha recuperato lo svantaggio accumulato al primo turno e conquistato un quarto mandato senza precedenti. Il presidente, che oggi compie 81 anni, ha ottenuto circa quattro punti percentuali di vantaggio su Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, esponente dell’estrema destra e alleato di Donald Trump. Decisiva si è rivelata la capacità di mobilitare l’elettorato progressista e conservatore, sia nelle piazze sia attraverso i social media.

TRUMP: “SEMBRAVA UN’ELEZIONE TRUCCATA”

La conferma di Lula alla guida del Brasile rappresenta anche un risultato in controtendenza rispetto all’avanzata delle forze conservatrici in diverse aree del mondo. Una vittoria che il presidente degli Stati Uniti ha duramente contestato, definendola “vergognosa”. Parlando con i giornalisti a Washington, il Capo della Casa Bianca ha sollevato dubbi sulla regolarità del voto: “Francamente- ha affermato Trump- sembrava un’altra elezione truccata. È stata così corrotta, così vergognosa“.

Già nella serata di domenica, il candidato di destra del Brasile aveva denunciato presunte irregolarità e sollevato contestazioni sulla gestione delle operazioni di voto. Le elezioni si erano protratte per due ore in più su richiesta di Lula, che aveva segnalato possibili impedimenti al voto per alcuni elettori. Flavio Bolsonaro aveva avanzato una richiesta analoga, richiamando le difficoltà provocate dalle forti piogge in due regioni del Paese.

Le contestazioni riportano alla memoria quanto accaduto nel 2022, quando Jair Bolsonaro non riconobbe mai esplicitamente la sconfitta subita al ballottaggio contro Lula. L’ex presidente è stato successivamente condannato a 27 anni di carcere per il suo coinvolgimento in un tentativo di colpo di Stato. A respingere le accuse sulla regolarità delle operazioni elettorali è intervenuto il presidente della Corte elettorale, Kassio Nunes Marques, magistrato nominato proprio da Jair Bolsonaro. Il giudice ha definito il voto un successo, sostenendo che il prolungamento delle operazioni non abbia modificato il risultato finale.

BOLSONARO E IL DIVIETO DI LASCIARE IL BRASILE

Intanto, per Flavio Bolsonaro si apre anche un fronte giudiziario distinto dalle contestazioni elettorali. Lunedì il leader del Partito Liberale ha fatto sapere che la magistratura gli ha vietato di lasciare il Brasile, all’indomani della sconfitta elettorale. In seguito alla decisione di un giudice della Corte Suprema, Bolsonaro ha spiegato in un video social, come riportato da alcune testate internazionali tra cui l’Afp, “mi è stato ordinato di consegnare i miei passaporti e mi è stato vietato di lasciare il Paese”. Il senatore è coinvolto in un’indagine per una presunta vicenda di corruzione legata al finanziamento di un film dedicato alla vita del padre.