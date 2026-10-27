Tumore ovarico, associazioni: “Fondo di 550mila euro per il test sulle terapie”

ROMA – Un fondo nazionale transitorio di 550mila euro per garantire il test funzionale a nuove terapie di precisione alle donne colpite dal tumore ovarico. La richiesta al Senato della Repubblica è stata avanzata dalle associazioni ACTO Italia, LOTO, ALTo e All.Can Italia, che stamattina nella sala Caduti di Nassirya del Senato hanno presentato un position paper perché il test, eseguito già al momento della diagnosi della malattia, venga rimborsato in attesa dell’inserimento nei Lea. La presentazione di questa richiesta è avvenuta alla presenza della senatrice della Lega, Elena Murelli, che ha promosso la conferenza stampa “Tumore ovarico platino-resistente: il tempo della diagnosi è tempo di cura”, oltre a personale clinico. Secondo le associazioni, le prime stime di uno studio Altems indicano che anticipare questo test alla diagnosi consentirebbe di ridurre significativamente i costi del percorso di testing riducendo di oltre il 45% il tempo complessivamemte dedicato a ciascun test, a vantaggio del personale sanitario coinvolto in queste operazioni.

LE PRIORITÀ AL CENTRO DEL CONFRONTO

Per accedere alle nuove terapie di precisione contro il tumore ovarico non basta che la terapia sia approvata e rimborsata ma, appunto, è necessario rendere disponibile il test che individua le pazienti eleggibili. Due le priorità al centro del confronto odierno: garantire un meccanismo di rimborso, ad oggi mancante, dedicato al test del recettore alfa del folato, e promuoverne l’esecuzione già alla diagnosi, per avere il risultato già disponibile e pronto al momento della scelta terapeutica. In Italia si registrano ogni anno oltre 5.400 nuove diagnosi di tumore ovarico. Nel 75-80% dei casi la malattia viene individuata in fase avanzata, il rischio di recidiva è elevato e la sopravvivenza a cinque anni si ferma intorno al 43%. Tra le condizioni più gravose c’è il carcinoma ovarico platino-resistente, in cui la malattia progredisce nonostante le terapie a base di platino.

Dopo anni con possibilità terapeutiche limitate, oggi l’oncologia di precisione offre nuove opportunità ma per accedervi è indispensabile il test. Pur essendo il farmaco approvato e rimborsato, il test non è ancora incluso nei LEA e non dispone di un meccanismo nazionale uniforme di finanziamento. Ne derivano differenze tra Regioni e tra centri oncologici, con il rischio che l’accesso alla cura dipenda dal territorio di residenza.

PINTO: “NEL CARCINOMA OVARICO PLATINO-RESISTENTE LA TEMPESTIVITÀ È PARTICOLARMENTE IMPORTANTE”

“Bisogna garantire l’accesso al test, prevedere un allineamento diretto tra i percorsi di approvazione e rimborso della terapia e quelli della diagnostica corrispondente- sottolinea Carmine Pinto, Head Medical Oncology Clinical Centre dell’IRCCS AUSL Reggio Emilia- Nel carcinoma ovarico platino-resistente la tempestività è particolarmente importante: avere già disponibile il risultato del biomarcatore può contribuire a evitare ritardi in una fase nella quale le decisioni terapeutiche devono essere rapide”.

Le associazioni ACTO Italia, LOTO, ALTo e All.Can Italia nel loro position paper hanno richiamato la necessità di superare le attuali disuguaglianze territoriali nell’accesso al test con il suo inserimento nei LEA e un percorso diagnostico standardizzato su tutto il territorio nazionale.

BALBONI: “NESSUNA DONNA PERDA UN’OPPORTUNITÀ DI CURA”

“Il nostro obiettivo è garantire che nessuna donna perda un’opportunità di cura perché il test necessario non viene eseguito tempestivamente o non è disponibile- sottolineano Sandra Balboni, Presidente di LOTO, Ilaria Bellet, Presidente di ACTO Italia e Maria Teresa Cafasso, Presidente di ALTo- Auspichiamo che il test FRa/FOLR1 sia incluso nei LEA e integrato stabilmente nei percorsi di cura, affinché sia garantito in modo gratuito, tempestivo e uniforme su tutto il territorio nazionale. Individuare le pazienti che possono beneficiare delle terapie mirate è un passaggio essenziale per offrire a ciascuna la cura più appropriata, anche in una fase particolarmente complessa della malattia”.

La seconda richiesta delle associazioni è un percorso diagnostico standardizzato, con il test eseguito già alla diagnosi. L’obiettivo non è anticipare la terapia, ma avere l’informazione già disponibile quando necessario per valutare l’accesso alle nuove terapie. Su questo fronte verte lo studio presentato da Eugenio Di Brino, Co-founder & Partner di ALTEMS Advisory, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il test anticipato consentirebbe un notevole riduzione dei costi complessivi annui del percorso di testing, contribuendo ad alleggerire il carico del percorso diagnostico per la paziente. “L’oncologia di precisione sta cambiando profondamente il trattamento dei tumori– ha sottolineato la senatrice Murelli, membro della commissione Sanità- Dobbiamo garantire che l’innovazione diagnostica proceda insieme a quella terapeutica. Anticipare un test quando questo può semplificare il percorso di cura significa offrire risposte più tempestive alle pazienti, migliorare l’appropriatezza delle scelte cliniche e utilizzare in modo più efficiente le risorse del Servizio sanitario nazionale”.

LOIZZO: “INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE NAZIONALE”

Per la deputata della Lega e componente della commissione Affari Sociali alla Camera, Simona Loizzo, “l’accesso ai test diagnostici necessari per aprire a nuove opportunità di cura è un tema sul quale le istituzioni devono assumere impegni concreti. Non possiamo accettare che una paziente abbia a disposizione una cura innovativa, ma incontri ostacoli nell’esecuzione dell’esame che consente di stabilire se può beneficiarne. Ci impegneremo affinché il tema del finanziamento del test per il recettore alfa dei folati trovi soluzione, con l’obiettivo di individuare una soluzione nazionale capace di superare le attuali disparità e garantire pari opportunità di accesso alle cure”.

Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista scientifico Daniel Della Seta, sono intervenuti anche Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, la deputata Pd e componente della commissione Affari Sociali alla Camera, Ilenia Malavasi, Sandra Balboni, presidente Loto, Ilaria Bellet, presidente ACTO, Maria Teresa Cafasso, presidente ALTO, Anna Fagotti, direttore UOC Ginecologia Oncologica del policlinico Gemelli di Roma, e Gian Franco Zannoni, direttore UOC Anatomia Patologica Generale e professore ordinario di Anatomia patologica all’Università Cattolica di Roma.