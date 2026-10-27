“Rubiamo le armi” o anche “Rompiamo una macchina dei carabinieri”: le chat prima della piazza del 24 ottobre

MILANO – “E noi gli rubiamo le armi“; “Prendiamone uno lo picchiamo e li leviamo l’arma di dosso”; “O raga ma se dobbiamo protestare mandiamo a fuoco un edificio del governo figa”; “O qualcuno con la patente che rompiamo un’altra macchina dei carabinieri e la guidiamo”; “Dove si possono comprare i fumogeni e i petardi potenti”, “o Perché litigate? Siamo tutti insieme contro la polizia.!!!”; “girate con qualcosa tipo coltelli per sicurezza”; “portatevi mazze e bastoni”. Sono questi, nella ricostruzione della Digos della questura di Monza e Brianza, che aveva individuato una prima chat nella quale un utente suggeriva agli altri partecipanti di non indossare immediatamente i passamontagna, al fine di evitare l’identificazione, alcuni dei messaggi individuati in un gruppo WhatsApp composto da oltre 230 partecipanti prima del week end dello scorso 24 ottobre.

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TROVATE MAGLIETTE RUBATE DURANTE I SACCHEGGI

La chat, spiegano dalla questura, ha costituito un importante elemento delle indagini preventive che sono poi sfociate in circa 150 perquisizioni personali e domiciliari in diverse province italiane, finalizzate in particolare alla ricerca di armi e munizioni illegalmente detenute. In provincia di Monza e Brianza gli accertamenti hanno interessato 32 soggetti residenti in 16 comuni, tra cui Monza, Seregno, Giussano, Carate Brianza, Limbiate, Nova Milanese e Desio.

Dal primo messaggio individuato dalla Digos Monza Bianza, ricostruisce ancora la questura, nel pomeriggio del 22 ottobre veniva perquisito il minorenne autore del messaggio. Nella sua abitazione c’erano un passamontagna e una maglietta Under Armour, ritenuta provento del saccheggio dell’omonimo esercizio commerciale a Milano. Nel prosieguo degli accertamenti veniva effettuata una seconda perquisizione nei confronti di un altro minorenne, con il rinvenimento di una seconda maglietta della stessa marca, anch’essa ritenuta sottratta durante i saccheggi.

Le operazioni complessivamente hanno consentito il rinvenimento e il sequestro di coltelli a serramanico e a farfalla, una accetta con impresso sulla lama la sequenza numerica 1312 riferibile all’acronimo ACAB (All Cops Are Bastards), tirapugni, sfollagente telescopico, due scacciacani prive di tappo rosso, frangivetro, passamontagna ed altri oggetti atti ad offendere.