La montagna non ci sta: “Nella manovra non siano tagli per i Comuni, servono più risorse”

BOLOGNA – La Legge di bilancio 2027 “escluda ogni taglio, di ogni genere, a carico di Comuni, loro forme associative, Province”. Non ci sia riduzione del turnover del personale, inoltre, così come serve il rifinanziamento del fondo ‘piccole opere’ nei Comuni occorre aumentare, con apposito stanziamento, le risorse Pnrr sulla “Strategia delle Green Communities”, con “ulteriori 300 milioni di euro”. Sono le “proposte e osservazioni” alla manovra di Governo di Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, contenute in un documento di una dozzina di pagine. Tra le altre richieste, l’Unione chiede l’incremento del fondo per il piano dei piccoli Comuni, ed auspica che “gli stanziamenti per la salute siano volti a garantire investimenti sui territori montani”, favorendo la presenza di medici di base, 118 con elisoccorso per il volo notturno, guardie mediche, ambulanze medicalizzate. Si chiede poi che venga inserita una norma nella legge di bilancio che lasci o restituisca interamente ai Comuni montani l’intero gettito Imu, pagato dai rispettivi proprietari di immobili, ma “all’attenzione del Governo e del Parlamento” spetta anche l’esigenza di un provvedimento di detassazione delle imprese, delle partite Iva, delle attività commerciali, degli esercizi di vicinato, nei Comuni montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Viene caldeggiata da Uncem anche l’eliminazione dell’obbligo di ricorrere a notai per la compravendita e la successione di terreni agricoli, così come si domanda di ammettere al regime Iva agevolata al 4% le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio. Serve, in questo ambito, anche una modifica normativa per “garantire una migliore spesa delle risorse disponibili per la salvaguardia di risorse per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto”, a maggior ragione dopo gli eventi metereologici del 2023 e 2024. Uncem propone quindi il rifinanziamento del “Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne”, chiedendo che venga rifinanziato con 15 milioni a partire dal 2027. Tra le altre istanze, Uncem cita l’Iva ridotta sul pellet non solo come misura economica, ma come “strumento che incide su equità sociale, legalità fiscale e sostenibilità energetica”.

Ridurre “stabilmente” l’Iva al 10% abbasserebbe peraltro il margine di guadagno illecito, contribuendo “a limitare questo tipo di frodi e a rendere il mercato più trasparente”. E ancora: nei Comuni parzialmente o totalmente montani è opportuno “prevedere, al contrario di quanto finora disposto, che siano agevolati subentri in attività commerciali esistenti precedentemente interrotte”, mentre sono da incentivare le aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti a cessioni. Inoltre, Uncem chiede in ottica manovra l’incremento del fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica, il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni, il blocco alla riduzione dei dirigenti scolastici nelle scuole.