Otto arrestati per il pestaggio di un tifoso a Pozzuoli: tre sono minori

NAPOLI – Otto persone sono state arrestate in flagranza differita dalla polizia e dai carabinieri per i fatti avvenuti domenica 25 ottobre a Pozzuoli (Napoli) al termine della partita di calcio del campionato Eccellenza disputata tra la Puteolana e il Portici: un tifoso di 34 anni, Mario Spedaliere, è rimasto vittima di un agguato ed è ora ricoverato in gravissime condizioni. Le persone arrestate, sette di Pozzuoli e una di Portici, sono accusate di rissa aggravata in concorso. Cinque sono maggiorenni – quattro finite in carcere, nella casa circondariale di Poggioreale, e una agli arresti domiciliari – e tre minorenni, condotte nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti, fanno sapere polizia e carabinieri, sono emersi elementi a carico degli indagati in relazione alle ferite procurate al giovane tifoso del Portici: pertanto tutti i soggetti coinvolti sono stati denunciati per lesioni gravissime. In relazione a quest’ultima ipotesi, sono in corso approfondimenti finalizzati a riscontrarne la dinamica e gli elementi di responsabilità, in particolare relativi a chi ha sferrato il colpo che ha ferito gravemente Spedaliere. Intanto, secondo l’ultimo bollettino medico diffuso dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, le condizioni di Spedaliere restano “gravissime nella stabilità”. “Il paziente, successivamente all’intervento neurochirurgico effettuato in urgenza nella giornata di ieri dall’equipe di Raffaele De Falco, è in stato di sedazione profonda e seguito dal team della rianimazione dedicato alla neurochirurgia. Lo stato della ferita e l’evoluzione della lesione sono monitorate in modo regolare con Tac effettuate ad intervalli regolari”, comunica l’ospedale.