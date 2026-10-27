Sanità, a Napoli il Convegno AIIC su governance e modelli organizzativi

NAPOLI – Telemedicina, robotica avanzata, ammodernamento del parco tecnologico, realizzazione delle strutture territoriali (Case e Ospedali di Comunità), reti interconnesse che permettono una reale presa in carico dei pazienti a Napoli come a Fontanafredda, a Benevento come a Battipaglia: l’attuale sviluppo tecnologico della sanità in Campania offre prospettive, servizi, opportunità e stimoli organizzativi mai vissuti prima. In una regione in cui il Servizio sanitario sta vivendo una fase di grande ripartenza e trasformazione i professionisti dell’Ingegneria Clinica – che si ritrovano quasi totalmente all’interno dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici AIIC – hanno sviluppato una giornata di dibattito ed approfondimento per comprendere “come” la rivoluzione tecnologica in sanità può essere ben governata e con “quali” competenze il tutto può essere correttamente messo a regime e utilizzato dai cittadini per avere una salute migliore.

IL CONVEGNO GIOVEDÌ 29 OTTOBRE ALLA CITTÀ DELLA SCIENZA

Si tratta del convegno L’ingegneria clinica come Regia Tecnologica Regionale. Governance, Hta e Modelli Organizzativi per la Sanità campana (29 ottobre, ore 9.00-17.00, Città della Scienza, Napoli), evento promosso da AIIC Campania che intende sviluppare un reale raccordo tra le decisioni programmatiche in sanità, con le competenze dei professionisti delle tecnologie healthcare. Antonio Mancaniello (coordinatore regionale AIIC) e Pasquale Garofalo (Consiglio nazionale AIIC) descrivono la giornata “come iniziativa che intende favorire il dialogo tra istituzioni, professionisti e mondo scientifico, promuovendo una cultura dell’innovazione capace di trasformare le sfide della sanità in opportunità di crescita per l’intero sistema regionale. Il tutto con l’obiettivo dichiarato di promuovere una reale integrazione delle strutture di Ingegneria Clinica nei processi decisionali del Sistema Sanitario della Regione Campania, articolata su pilastri strategici fondamentali: la creazione di un Centro di Competenza Regionale per coordinare fabbisogni, innovazione e HTA con supporto alle gare centralizzate; l’ottimizzazione della Gestione del Flusso Tecnologico per ridurre i tempi di attesa e la promozione di Ricerca, Sviluppo e Qualità per il monitoraggio costante delle prestazioni sanitarie”.

TANTE LE PERSONALITÀ

La giornata si aprirà con la lecture di Pasquale Garofalo su Quale nuovo posizionamento per il futuro dell’Ingegnere Clinico in Campania?, seguita dalla sessione su Governance, Programmazione e politiche sanitarie a cui parteciperanno Loredana Raia (Presidente Commissione Sanità, Regione Campania), Gennaro Saiello (componente Commissione Sanità, Regione Campania), Ugo Trama (Direzione generale Tutela della Salute, Regione Campania), Roberta Santaniello (Dirigente Attuazione PNRR, Regione Campania), con Gianluca Giaconia (vice-presidente AIIC) e Salvatore Russo (AIIC). A seguire è prevista la tavola rotonda Manager del Sistema Salute a confronto, un dibattito a cui parteciperanno alcuni dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie e degli IRCSS della Campania. Nel pomeriggio l’agenda dell’evento prevede Scegliere, Gestire e Proteggere l’Innovazione in Sanità, sessione a cui hanno confermato la propria presenza Achille Iachino (Ministero della Salute), Alessandro Preziosa (presidente elettromedicali, Confindustria), Nadia Ruffini (SORESA), Massimo Bisogno (Responsabile Transizione Digitale – RTD Regione Campania), Carmine Esposito (ConfCommercio) e Tommaso Cerciello (AIIC). La giornata si concluderà con la tavola rotonda La sinergia multidisciplinare per il Governo delle tecnologie e dei percorsi clinici in ospedale e territorio, che sarà occasione di confronto tra esponenti di AIIC, radiologi (SIRM), anestesisti/rianimatori (SIAARTI), chirurghi (ACOI), farmacisti ospedalieri (SIFO), esperti di medicina nucleare (AIMN), informatici sanitari (AISIS), medici di emergenza-urgenza (SIMEU) oltre che dei rappresentanti di Cittadinanzattiva.

Il convegno di Napoli si colloca all’interno di un percorso di presenza regionale di AIIC (associazione tecnico-professionale nata nel 1993) e degli ingegneri clinici che da anni stanno creando attenzione sulla propria professione come “ruolo e competenza centrale” nell’intero processo di sviluppo e innovazione ad alto contenuto tecnologico della sanità nazionale e regionale. In Campania, inoltre, l’Associazione è particolarmente presente e viva, sia grazie agli oltre duecento professionisti iscritti, che ai progetti in corsi ed alle interlocuzioni continue con le istituzioni regionali della sanità.