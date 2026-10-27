martedì 27 Ottobre 2026

Siher in silenzio davanti al gip: questa mattina l’interrogatorio a San Vittore

L'indagato è stato fermato a seguito delle devastazioni e delle tensioni che hanno segnato le recenti manifestazioni milanesi

di Mattia CaiuloData pubblicazione: 27-10-2026 ore 12:00Ultimo aggiornamento: 27-10-2026 ore 12:29

MILANO – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Youssef Siher durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi questa mattina all’interno della casa circondariale di San Vittore. L‘indagato, fermato a seguito delle devastazioni e delle tensioni che hanno segnato le recenti manifestazioni milanesi, è comparso davanti alla giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni assistito dalla legale di fiducia, l’avvocata Yasmina Abu Sharar. La parola passa ora alla giudice, che dovrà decidere sulla richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere avanzata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Crupi, presente all’udienza di convalida.

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