De Pascale lancia la battaglia per la sanità: “Costringiamo il governo a stanziare 5 miliardi, sennò non ci alziamo dal tavolo”

ROMA – Il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, lancia un appello ai suoi colleghi governatori a dare battaglia sulle risorse per la sanità nella prossima manovra di bilancio. De Pascale rivolge questo invito, parlando durante un panel del Festival delle Regioni in corso a palazzo Vecchio, a Firenze. “Se tutti insieme ci diamo l’obiettivo di ottenere le risorse che il ministro Schillaci aveva individuato in cinque miliardi e non ci alziamo da quel tavolo finché non vengono stanziati, siamo tutti consapevoli che il governo non può non stanziarli“, afferma il governatore.

De Pascale ribadisce il concetto: “Se siamo tutti uniti e siamo pronti a dare battaglia istituzionale e non politica, il governo e il Parlamento saranno costretti a mettere questi cinque miliardi. Se non sarà così ci dovremo assumere la nostra parte di responsabilità, perché vuol dire che anche noi siamo parte del problema e non della soluzione”.

“ADDIO SISTEMA SANITARIO, LA DISTRUZIONE VA AVANTI DA 26 ANNI”

“Ad oggi il secolo che stiamo vivendo verrà ricordato come il secolo della distruzione del Sistema sanitario nazionale”. È quanto afferma il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, intervenendo a palazzo Vecchio, a Firenze, al Festival delle Regioni. “I primi 26 anni degli anni 2000 sono stati dedicati a cercare di smontare ciò che è stato costruito nel secolo precedente– incalza de Pascale- lo dico anche per chiarire che non è una polemica specifica col governo A o col governo B. Il sistema è stato progressivamente definanziato, la forbice fra le retribuzioni dei professionisti della sanità italiana e del resto d’Europa si è allargata e si è innescato il meccanismo di fuga verso l’estero”.

Il governatore risponde direttamente anche al ministro della Salute, Orazio Schillaci, che poco fa ha dichiarato in video collegamento che della sanità italiana non bisognerebbe parlarne male. “Capisco che non si debba parlare male del servizio sanitario nazionale- ribatte il presidente- ma ne parlano male i cittadini che non trovano una risposta, quelli che sono in lista d’attesa, quelli che rinunciano alle cure e si rivolgono al privato”.

“FRA POCO AGENAS FARÀ CLASSIFICA SU MENO PEGGIO”

“Fra poco Agenas dovrà cambiare il titolo della classifica: siamo abituati come Emilia-Romagna a essere in cima delle migliori Regioni d’Italia. Fra un po’ la classifica si dovrà intitolare ‘le meno peggio'”. È la provocazione che lancia il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, intervenendo a palazzo Vecchio al Festival delle Regioni. “Ci candidiamo a essere la meno peggio, se andiamo avanti di questo passo- aggiunge- l’anno scorso il governo ha coperto i costi dell’inflazione del sistema sanitario, due anni fa non è stato così e quest’anno se questi sono gli annunci non è così”.

Di conseguenza, questa è la lettura di de Pascale, “noi saremo costretti una battaglia fra Regioni per dividerci le risorse: le Regioni del Sud non avranno la possibilità di recuperare i divari e le Regioni del Nord rischieranno pian piano di vedere scivolare anche i loro servizi. Speriamo che la campagna elettorale cominci a gennaio, perché vorrei che in questi due mesi non ci fosse”.