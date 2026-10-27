Super Bowl 2027, svelato l’headliner: toccherà a Jay-Z infiammare l’intervallo di Inglewood

ROMA – I rumors circolati nelle ultime settimane sono confermati: sarà Jay-Z l’artista che si esibirà nell’intervallo del Super Bowl LXI al SoFi Stadium di Inglewood, in California, il prossimo 14 febbraio. L’annuncio è arrivato durante la partita di Monday Night Football tra i Dallas Cowboys e i Philadelphia Eagles con una comunicazione congiunta di Roc Nation, NFL e Apple Music.

Il rapper, nel video lanciato sui social, appare seduto tra gli spalti dello stadio circondato da capre. Lo slogan dice tutto: “Goat’s out of the bag”, ovvero il Goat – Greatest of All Time, il più grande di tutti i tempi – esce allo scoperto.

UNA CARRIERA LUNGA 30 ANNI

Primo artista hip-hop mai introdotto nella Songwriters Hall of Fame, Jay-Z vanta nel proprio palmarès 25 Grammy e quattro Emmy Award. Già accolto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2021, Shawn Carter si è affermato come una figura cardine della cultura globale contemporanea, muovendosi con successo tra musica, cinema, grandi investimenti imprenditoriali e progetti filantropici. Il 2026 ha segnato il capitolo di ‘Jay-Z 30’, una monumentale celebrazione lunga un anno per il trentesimo anniversario del suo album di debutto, “Reasonable Doubt”. Il progetto, arricchito da capsule collection esclusive ed esperienze immersive per i fan, ha infranto ogni record di pubblico registrando tre serate sold-out allo Yankee Stadium di New York, oltre a date tutte esaurite tra Londra, Parigi e Los Angeles.

“Da Reasonable Doubt (il suo primo album, ndr) fino a calcare il palco dell’Halftime Show del Super Bowl, è stato un viaggio incredibile. Trent’anni di musica, lavoro e cultura sul palco più grande del mondo. Questo percorso continua a essere un sogno che si avvera”, ha commentato l’artista.

LA PARTNERSHIP DI ROC NATION ED NFL

Jay-Z – al secolo Shawn Carter – è anche il fondatore di Roc Nation e dal 2019 ha stretto una partnership strategica – estesa al 2029 – con la Nfl. Da allora il 56enne seleziona gli artisti e co-produce l’Halftime Show.

Nel 2019 Jay-Z e la sua agenzia di intrattenimento, Roc Nation, hanno stretto una partnership strategica pluriennale con la NFL che ha rivoluzionato il modo in cui la lega gestisce l’intrattenimento e le questioni sociali. È stato Jay-Z a costruire spettacoli storici come quello latino di Shakira e Jennifer Lopez (2020), il tributo monumentale all’hip-hop californiano con Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg e Kendrick Lamar (2022), fino alle esibizioni di Rihanna, Usher e Kendrick Lamar da solista. In ultimo Bad Bunny quest’anno.

ATTESA PER GLI OSPITI: CI SARÀ BEYONCÉ?

Ora il rapper passa dall’altra parte e l’attesa è anche per la lista di ospiti che lo accompagneranno sul palco. Tra i papabili resta la moglie Beyoncé, già protagonista nel 2013, nel 2016 e nello speciale Half Time natalizio – il cosiddetto “Beyoncé Bowl”, uno speciale show natalizio dal vivo trasmesso su Netflix e ambientato a Houston, Texas – nel 2024.

ENTUSIASMO DA PARTE DI NFL ED APPLE MUSIC

“Per diversi anni abbiamo avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con Jay-Z e Roc Nation, e ho potuto constatare lo straordinario impatto che ha avuto sull’Halftime Show del Super Bowl”, ha dichiarato il commissario della NFL Roger Goodell. “Quando abbiamo raggiunto l’accordo con Roc Nation per la produzione dello spettacolo, avevo una sola richiesta: che Jay-Z salisse sul palco un giorno, quando si sarebbe sentito pronto. Sono entusiasta all’idea che i fan di tutto il mondo possano apprezzare l’arte, la creatività e l’impatto culturale che porterà sul palco del Super Bowl”, ha aggiunto.

“L’impatto di Jay-Z sulla cultura musicale globale è tanto profondo quanto innegabile”, ha dichiarato Oliver Schusser, vicepresidente di Apple per la musica e i contenuti internazionali. “Abbiamo avuto il privilegio di collaborare a stretto contatto con lui negli ultimi anni per portare alcuni degli artisti più entusiasmanti e prolifici del mondo sul palco dell’Halftime Show del Super Bowl e siamo entusiasti che quest’anno sarà lui stesso a salire su quel palco. Sappiamo che sarà uno spettacolo incredibile”, ha concluso.