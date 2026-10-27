Elezioni Israele, Naftali Bennet accusa il Likud di “tracciare i voti”

ROMA – L’ex primo ministro israeliano e leader di B’Yachad (‘Insieme’), Naftali Bennet, ha accusato il partito Likud di stare “tracciando il voto degli elettori”, chiamati da stamani ai seggi per il rinnovo del Parlamento. Secondo Bennet, che corre nella coalizione che cerca di impedire una riconferma del Likud e della presidenza del Consiglio a Benjamin Netanyahu, sostiene che il partito starebbe “monitorando” i voti dei cittadini tramite degli osservatori dispiegati presso i seggi, che utilizzerebbero un’apposita app per raccogliere informazioni. Una procedura, ha ricordato Bennet, che viola la legge elettorale e le linee guida della Commissione elettorale israeliana. Bennet ha motivato l’accusa sostenendo di aver ricevuto segnalazioni di una donna, all’interno del seggio, sorpresa a scattare foto. La donna avrebbe poi smesso una volta che le è stato ricordato il regolamento elettorale.

Secondo il Times of Israel, la Commissione stessa è intervenuta per negare tale pratica, affermando che “fino ad ora”, l’organismo “non ha ricevuto alcuna segnalazione di tali attività”. L’accusa sollevata da Bennet riguarda un tema su cui si è già dibattuto nei giorni precedenti al voto, quando sono emerse notizie di un’applicazione per smartphone sviluppata dal Likud, per permettere ai propri rappresentanti presso i seggi di raccogliere informazioni, da trasmettere poi al quartier generale del partito. Sul tema, come ricorda ancora il Times of Israel, la scorsa settimana è intervenuta l’Alta Corte di Giustizia per stabilire che funzionari dei seggi nonché osservatori nominati dai partiti non possono contare, tramite mezzi digitali, il numero di elettori che hanno votato, né trasmettere queste informazioni in tempo reale ai partiti politici che rappresentano.