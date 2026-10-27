Il Likud e Netanyahu, tutto “cominciò” con una partita di calcio

ROMA – Il Dna politico di Israele che in queste ore passa una trafilatura elettorale storica è il riflesso – anche – di una partita di calcio. Di una sera di mezzo secolo fa in cui il pallone diventò, per qualche ora, lo specchio delle fratture di un’intera nazione. 16 giugno 1976, Stadio Nazionale di Ramat Gan, 55.000 persone avvinghiate agli spalti per la finale della Coppa di Stato tra Maccabi Tel Aviv e Beitar Gerusalemme. Una partita-tornante, per la memoria collettiva di Israele.



Maccabi e Beitar incarnavano due visioni dell’identità nazionale destinate a non incontrarsi mai. Il Maccabi era l’espressione calcistica dell’apparato laburista che aveva governato il Paese dalla sua fondazione. Rappresentava l’élite benestante, cosmopolita e filoeuropea di Tel Aviv, l’opulenza e l’aria di superiorità della “Città Bianca”. L’Hapoel era la squadra della sinistra cittadina.

Il Beitar Gerusalemme invece era l’emblema dell’ “altro Israele”: quello dei Mizrahim, gli ebrei immigrati dal Nord Africa e dal Medio Oriente dopo la nascita dello Stato nel 1948, guardati a lungo dall’alto in basso dagli Ashkenaziti provenienti dall’Europa, insediatisi nel Paese già da decenni. Il Beitar voleva conquistare il prestigio, il glamour e il riconoscimento sociale del Maccabi. Ma non solo: era una rivalità calcistica con radici profonde nella politica. Il Beitar era vicino all’Herut, formazione della destra sionista revisionista. Il Maccabi era invece legato ai sionisti generali e al Partito Liberale. Dalla confluenza di queste correnti sarebbe nato il Likud, il partito destinato a spezzare nel 1977 il lungo predominio laburista. Il partito che oggi porta di nuovo alle urne Netanyahu.



Il Beitar era insomma megafono e rifugio dei Mizrahim, una tribuna dalla quale sfidare l’establishment e rivendicare una dignità negata. E quella finale offriva l’occasione di trasformare la rivalsa sociale in un match sportivo. La rendeva tangibile.



La Faz racconta l’incandescenza a Ramat Gan, i tifosi aggrappati al tetto sopra la tribuna d’onore che calavano in tribuna stampa, coi fumogeni accesi. Nel mentre in campo la partita raccoglieva le tensioni dell’ambiente. Il vantaggio del Beitar al 41′ con Neuman, il pareggio di Viki Peretz prima dell’intervallo. Sull’1-1 ecco i supplementari. Al Beitar viene concesso un rigore. E sul dischetto ci va Uri Malmilian, 19 anni appena, considerato un fenomeno. Nessuno incarnava meglio di lui le aspirazioni di riscatto dei tifosi del Beitar: cresciuto nel quartiere gerosolimitano di Mamilla, aveva esordito in prima divisione a sedici anni ed era diventato nazionale a diciassette. Il suo talento era il lasciapassare per un mondo non solo suo. Erano tutti sulle sue spalle. Ovviamente “il ragazzo di Mamilla” (che sarà anche il titolo della sua autobiografia) lo tira fuori. Racconterà nel libro di aver sentito le gambe trasformarsi in “travi di ferro”: “Nella mia testa, una voce mi diceva: Uri, non vali niente. Non meriti la Coppa. Le lacrime mi rigavano il viso”.



Dalle tribune i tifosi del Beitar continuano a gridare “Uri! Uri!”. L’allenatore, Nissim Bachar, invade il campo, lo scuote: “Solo tu puoi vincere questa partita per noi”. Questa è la narrazione collettiva che ha trasformato quei momenti in crepa storica. Eccolo, il Dna che si avviluppa nella spirale che oggi va al voto. E così al 117′ il Beitar Malmilian va a tirare una punizione da posizione trafilata. La geometria e la storia si sgranano come un rosario: il portiere del Maccabi, Gideon Elran, è battuto. I tifosi del Beitar invadono il campo appena la partita finisce, poi riversarono l’euforia sulla strada statale. A Gerusalemme la festa si trasforma in un carnevale notturno.



Ehud Olmert, oggi ottantunenne ex primo ministro israeliano, è stato uno dei protagonisti dell’ascesa del Beitar. Nel 1976, da sostenitore e finanziatore del club, aveva contribuito in maniera decisiva alla sua crescita. Ma non cede alla tentazione di tradurre quella vittoria iconica in un prologo calcistico alla svolta politica del 1977, quando Menachem Begin divenne il primo capo di governo israeliano espressione della destra. Anzi, alla Faz dice che quello è “un mito creato a posteriori”. Il Beitar era popolare soprattutto grazie ai suoi giovani talenti. “La base di tifosi rispecchiava la popolazione di Gerusalemme ed era composta principalmente dalla classe operaia di Mizrah. La nazione non ci ha sostenuto dall’oggi al domani; la narrazione è cresciuta nel tempo”.



Però il legame con il Likud di Begin era reale, anche se il rapporto tra politica e calcio, allora, seguiva regole diverse da quelle di oggi. Sarebbe occorso del tempo prima che l’estrema destra imparasse a sfruttare sistematicamente il capitale politico custodito nelle curve. Ma dopo quella vittoria il Beitar entrò stabilmente nell’immaginario nazionale.



Oggi lo stadio Teddy, casa del Beitar, è diventato una tappa obbligata per i politici della destra, desiderosi di attingere a quel tipo di consenso popolare. Avigdor Lieberman ha un abbonamento stagionale, Miri Regev, ministra dei Trasporti, e Miki Zohar, ministro della Cultura e dello Sport nel governo Netanyahu, indossano sciarpe giallonere nelle partite più importanti. Anche Netanyahu ha più volte cercato di associare la propria immagine ai successi del club, invitando i giocatori nel suo ufficio e festeggiando con loro le vittorie.



Per il quotidiano tedesco “la storia del Beitar Gerusalemme è, in fondo, una miniatura della storia israeliana contemporanea. Gli esclusi sfidano un’élite che li ha tenuti ai margini, conquistano spazio e potere, poi rischiano di trasformare la propria rivalsa in una nuova forma di esclusione. La vittoria degli sfavoriti può diventare il preludio a un’altra egemonia, soprattutto quando il riscatto sociale smarrisce il senso del limite e si rivolta contro le istituzioni democratiche che ne hanno reso possibile l’ascesa”.