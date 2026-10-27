Del Vecchio jr: “Chiudo tutte le cause contro i miei fratelli, basta guerre fratricide. Milleri? Ha tradito il mandato di mio padre”

ROMA – “Oggi posso rivelare in esclusiva che cosa ho chiesto ai miei avvocati: chiudere tutte le cause nei confronti dei miei fratelli. Basta con le guerre fratricide”. Lo ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio ai microfoni di RTL 102.5, nel corso di un’intervista in cui ha affrontato i nodi dei rapporti familiari, la governance societaria, l’offerta per Il Fatto Quotidiano e il ricordo del padre Leonardo.

“Ciò che conta non sono le penali o i contratti, ma l’umanità e l’amore che esistono tra fratelli – ha proseguito Del Vecchio –. Se sono disposto a fare il primo passo indietro? L’ho già fatto e non chiedo nulla in cambio, perché le guerre fratricide non portano a niente. Non è soltanto un passo: è una direzione“. L’imprenditore ha riferito di aver “avuto modo di sentire la loro voce, specialmente quella di Luca. Adesso, ovviamente, meritano di vedere i fatti e non soltanto le parole“.

LO SCONTRO CON MILLERI E IL NODO DELLA SUCCESSIONE

Duro l’affondo nei confronti dell’amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri: “Mio padre si augurava che Francesco e gli altri nominati come esecutori testamentari portassero ordine, facessero da traghettatori e costruissero il futuro. E non parlo di Del Vecchio o dei figli: parlo del ‘best fit for the job’, ovvero della persona più adatta per quel ruolo. A oggi, dopo più di quattro anni, dove sono i tre cavalli su cui Francesco ha scommesso? Dov’è il successore che avrebbe dovuto esserci già da tre-sei anni? È questo il mandato che Francesco non ha rispettato e che ha tradito“.

L’OFFERTA PER IL FATTO QUOTIDIANO

Sull’operazione editoriale legata a Il Fatto Quotidiano, Del Vecchio ha spiegato: “Tratto l’editoria come qualsiasi altra azienda: c’è un Ceo, c’è un grandissimo team e io non influenzo la linea editoriale. Voglio che i giornalisti tornino a fare vere inchieste, a viaggiare, a essere messi al centro e a diventare il motore di quel cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”. L’obiettivo, ha aggiunto, “è qualcosa che può aiutare l’editoria. Non è un amore per l’editoria in sé, ma per ciò che l’editoria deve tornare a offrire: essere un faro e diventare un punto di riferimento per i giovani, prima ancora dei social media. Bisogna mantenere il valore del brand e l’engagement che ha online. Non mi interessano i colori politici, mi interessa dare informazione e promuovere un dibattito costruttivo“.

IL RICORDO DEL PADRE, IL CASO RAY-BAN E LA SFERA PRIVATA

Nel ripercorrere la storia del padre, Del Vecchio ha rimarcato: “Il passaggio di cui sono più orgoglioso nella storia professionale di mio padre è il coraggio di prendere decisioni e di essere deriso, come successo durante l’acquisizione di Ray-Ban: non parlava inglese, arrivò in America con una traduttrice e disse che non aveva bisogno di una due diligence. Concluse l’operazione per 900 milioni di dollari in due settimane: oggi Ray-Ban vale 50 miliardi, chi aveva ragione?”.

Rispondendo infine a una domanda sulle recenti dichiarazioni relative a “duemila donne”, Del Vecchio ha precisato: “Hanno fatto i conti sbagliati anche quando devono interpretare una metafora o un’iperbole. Ho parlato d’amore e di donne che, pur essendo tutte diverse, mi hanno amato nello stesso modo”.