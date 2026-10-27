martedì 27 Ottobre 2026

Salvini: “Stop all’invio di armi in Ucraina, porteremo proposta ai tavoli della maggioranza”

"Dovremmo parlarne, non c'è niente di ovvio....penso che sia utile ragionare come stanno facendo tanti altri paesi europei"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 27-10-2026 ore 9:17Ultimo aggiornamento: 27-10-2026 ore 9:17

ROMA – Sull’Ucraina e lo stop all’invio delle armi a Kiev, “porteremo ai tavoli della maggioranza, da leale alleato come abbiamo dimostrato in questi anni, quello che tantissimi italiani, tantissimi imprenditori, tantissimi paesi europei stanno maturando come riflessione”.

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Lo dice il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Radio 24. Se il resto della maggioranza è invece a favore di continuare l’invio di armi e denaro all’Ucraina? “Dovremmo parlarne, non c’è niente di ovvio. Fin da subito abbiamo sostenuto…Penso che sia utile ragionare come stanno facendo tanti altri paesi europei, tante associazioni, soprattutto legate al mondo dell’impresa, perché questa guerra le sanzioni le stanno pagando le imprese italiane, i cittadini italiani”, risponde Salvini. “Stanno portando alla fine della guerra dopo quattro anni e mezzo, o stanno protraendo la sofferenza di quel popolo e di quei popoli? Ritengo giusto ragionarne senza che ci siano partiti presi”, conclude.

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