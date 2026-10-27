A Olechky scatta la tregua umanitaria. Nel frattempo la Russia attacca un po’ ovunque

ROMA – E’ entrato in vigore un cessate il fuoco localizzato intorno a Olechky, città nel sud dell’Ucraina occupata dalla Russia. La tregua, annunciata dalla First Lady statunitense Melania Trump e accettata da entrambe le parti, dovrebbe consentire un’operazione umanitaria nella città isolata, dove gli abitanti sono rimasti intrappolati e da diverse settimane sono privi di cibo e medicinali.

“Nell’ambito dei preparativi per un’operazione umanitaria nella regione di Olechky a Kherson, le forze armate della Federazione Russa hanno cessato il fuoco nel settore di Kherson (…) dalle 4 del mattino ora di Mosca”, ha annunciato il Ministero della Difesa russo su Telegram. Sullo stesso canale Dmytro Lubinets, delegato ucraino per i diritti umani, ha scritto: “È iniziato un ‘regime del silenzio’ e la parte ucraina sta rispettando i propri impegni”.



Restano però incertezze sia sulla durata sia sull’estensione della tregua. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato venerdì che l’evacuazione dei residenti potrebbe richiedere almeno “alcuni giorni”. Lubinets aveva indicato tre fasi: il cessate il fuoco, la consegna di aiuti umanitari a Olechky e infine l’evacuazione di chi desidera andarsene. Anche l’area interessata non è definita: Mosca parla del “settore di Kherson”, Kiev di “un’area delimitata” intorno a Olechky. Né il rispetto dell’accordo è garantito, visto che in passato le parti si sono accusate a vicenda di violare le tregue su un fronte di circa 1.200 chilometri.



Nella notte tra lunedì e martedì intanto la Russia ha lanciato 280 droni, tra cui 69 aerei, e diversi missili Iskander-M, in particolare contro Kiev. L’esercito ucraino ha dichiarato di aver abbattuto o neutralizzato 255 droni, tra cui 56 aerei, e 2 missili Iskander-M, ma ha segnalato impatti in venticinque siti e la caduta di detriti in altri sedici. Secondo l’aeronautica, la capitale è stata colpita da circa dieci attacchi missilistici. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito su Telegram: “Un attacco ha colpito il ponte Pivdenny. Anche le infrastrutture della metropolitana sul ponte sono state danneggiate”. Il ponte, nella zona sud, è un’importante arteria di comunicazione. A Kiev una persona è rimasta uccisa e altre quattordici ferite.



Mosca sostiene di aver preso di mira un’azienda produttrice di droni e officine di assemblaggio, ammettendo di aver colpito un ponte autostradale. L’esercito russo afferma inoltre di aver attaccato un terminal nell’oblast’ di Kharkiv, utilizzato per rifornire le truppe ucraine, e una nave che “trasportava merci” destinate all’esercito di Kiev vicino al porto di Chornomorsk, nell’oblast’ di Odessa.



Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa russo dice di aver intercettato nella notte 222 droni ucraini su Russia, Crimea e Mar Nero, senza però mai pubblicare dati sull’impatto degli attacchi né un conteggio per regione. Alcuni velivoli sono stati distrutti nei territori di confine (Belgorod, Bryansk, Kursk), altri, secondo Mosca, sulle regioni di Novgorod, a sud di San Pietroburgo, e di Tula, a sud della capitale russa.



Sul terreno, lo Stato Maggiore ucraino ha registrato 196 scontri lunedì. Le forze russe avrebbero condotto altre 26 offensive nella zona di Pokrovsk, nell’oblast’ di Donetsk, e più di venti verso Kostiantynivka. Segnalate avanzate russe in direzione di Lyman, Sloviansk, Kupyansk e Oleksandrivka; assalti e bombardamenti anche a nord di Sumy e a nord-est di Kharkiv. Nel sud, circa quindici attacchi nella regione di Huliaipole.