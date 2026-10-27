La rivincita del “paffuto” Kane, la stampa europea festeggia il Pallone d’Oro della perseveranza

ROMA – Ora Katie, la signora Kane, può tirare un sospiro di sollievo. Non se ne poteva più di quell’attesa: ha vinto o non ha vinto Harry? Ha vinto, sì. Il 70esimo Pallone d’Oro è suo, mica di Lamine, mica di Mbappé, mica Messi. Lo hanno incornato al London Palladium, a sei miglia da Brisbane Road, dove segnò il suo primo gol da professionista nella terza divisione inglese, e a otto miglia dall’accademia dell’Arsenal di Hale End, da cui fu allontanato quado aveva otto anni perché era troppo… “paffuto”.

“Wow, wow, wow”, ha detto salendo sul palco, mentre andava a ritirare un premio che da tutta la critica europea viene elaborato come un attestato alla perseveranza, all’umiltà. Ai gol, ovviamente, un’infinità. Ma anche alla sua declinazione del ruolo di bomber: il centravanti di lotta e di governo. Quello “totale totalissimo”, direbbe Caccamo. Il primo Pallone d’Oro inglese dai tempi di Michael Owen nel 2001, il quinto a sette decenni da Sir Stanley Matthews.

La rassegna stampa è un plebiscito. Per la BBC, “Kane pone fine a un digiuno di 25 anni per l’Inghilterra nel Pallone d’Oro. In termini di prestazioni individuali, Kane – il cui miglior piazzamento precedente nella classifica del Pallone d’Oro era stato un decimo posto – è stato ineguagliabile la scorsa stagione. Sebbene Kane abbia appena vinto il Pallone d’Oro, alcuni si chiedono già se abbia buone possibilità di difenderlo l’anno prossimo.” Il Telegraph insiste sullo stesso punto: “Harry Kane vince il Pallone d’Oro, ponendo fine all’attesa dell’Inghilterra durata 25 anni”. E il Daily Mail sceglie un titolo secco: “Kane, il conquistatore”.

Per il Guardian “Kane è un vincitore assolutamente meritevole del più alto riconoscimento calcistico. Ha superato altri favoriti come Lamine Yamal del Barcellona e Kylian Mbappé del Real Madrid, un risultato che sicuramente causerà il consueto disappunto nei consigli di amministrazione di questi club, per non parlare dell’enorme schiera di fan online che segue le superstar sulla scia di Kane”. Il Sun si concentra sull’aspetto umano: “Harry Kane probabilmente ha sognato questo momento fin da quando ha calciato per la prima volta un pallone. L’ex attaccante del Tottenham, che ora gioca per il Bayern Monaco, continua a far parlare di sé a 33 anni”.

Il ritorno al passato è al centro della lettura di Le Monde: “Erano trascorsi venticinque anni da quando l’Inghilterra, la nazione del primo vincitore del Pallone d’Oro della storia, Stanley Matthews (1956), non aveva avuto un vincitore di questo prestigioso premio”.

L’Équipe esulta, addirittura: “Re Harry! L’attaccante del Bayern Monaco ha disputato una stagione eccezionale e ha poi guidato i Tre Leoni al terzo posto ai Mondiali”. Le Parisien ne fa un ritratto di maturazione: “Il coronamento di un attaccante determinato e di un giocatore in evoluzione. A lungo sottovalutato, ridotto alle sue sole doti di goleador, un puro attaccante senza alcun fascino. A 33 anni, dopo essersi reinventato al Bayern Monaco, ha finalmente raggiunto l’apice del calcio”.

In Germania, dove Kane regna, la Süddeutsche scrive di “incoronazione”, la Faz invece festeggia ma critica: “L’attenzione mediatica che circonda i calciatori di tutto il mondo è completamente sfuggita di mano. Questo si inserisce perfettamente in un’epoca in cui i calciatori sono diventati dei veri e propri marchi”.

In Spagna il tono è da liberazione. AS titola: “Né Lamine né Mbappé, ma Kane! Una volta si diceva che fosse maledetto e che non avrebbe mai vinto un titolo. E invece ce l’ha fatta. Ora non è più maledetto”. Marca chiude il cerchio: “Harry Kane vince il Pallone d’Oro con l’emozione più grande della storia. Harry Kane. Questo è il nome del giorno e dell’anno.”