Il Wsj: “Netanyahu, Eisenkot e opinione pubblica sono compatti sul tema sicurezza”

ROMA – Benjamin Netanyahu e il suo principale avversario Gadi Eisenkot “sono in disaccordo su molte questioni, ma non sulla sicurezza di Israele. Lo spostamento dell’elettorato verso destra sui temi della sicurezza lascia ai candidati margini di manovra assai limitati” riguardo a Gaza, all’Iran e a uno Stato palestinese. Lo scrive Anat Peled oggi in un editoriale sul ‘Wall Street Journal’.

Diversi per stile e background, quindi, i due principali candidati alle elezioni in corso in Israele, non sono poi così distanti sui temi di maggiore rilevanza per il resto del mondo, quindi il futuro di Gaza, la guerra con l’Iran e la questione di uno Stato palestinese: “Le differenze sostanziali tra l’uomo che ha governato Israele, a fasi alterne, per 19 anni e il suo sfidante sono assai più limitate”, nota Peled. Del resto, anche i sondaggi indicano che, sebbene vi sia preoccupazione per il crescente estremismo dei coloni e per le minacce alle istituzioni del Paese, “l’opinione pubblica appare sostanzialmente compatta su molte questioni legate alla sicurezza; un dato che riflette un netto spostamento verso destra in materia di sicurezza nazionale, avvenuto proprio in seguito agli attacchi che hanno dato il via alla guerra a Gaza”, si legge nell’editoriale.

Ed è proprio questo consenso a restringere il margine di manovra di Eisenkot, 66enne, fondatore l’anno scorso di un partito di centro e oggi principale sfidante di Netanyahu. Secondo gli analisti, ricorda il Wsj, Eisenkot, che ha trascorso l’intera carriera nell’esercito e ha perso il figlio minore, caduto in combattimento a Gaza, è “consapevole dei limiti e dei costi dell’uso della forza militare”. Ciononostante, sostiene “posizioni intransigenti”.

Al contempo, sostiene la necessità di reprimere la violenza dei coloni e si oppone alla creazione di uno Stato palestinese. “Sono fermamente contrario alla presenza di un esercito straniero tra il fiume e il mare”, ha aggiunto Eisenkot, riferendosi al fiume Giordano, a est di Israele, e al Mar Mediterraneo, a ovest.

Tuttavia, insiste Peled nell’articolo pubblicato online, le dichiarazioni lasciano “ben poca distanza tra lui e Netanyahu sulle questioni di sicurezza; il Likud, il partito di destra di quest’ultimo, ha presentato le elezioni come una scelta tra lui e un’opposizione che sosterrebbe la creazione di uno Stato palestinese e che apparirebbe debole in materia di sicurezza”.

Il punto, ricorda Peled, è che per molti israeliani, queste elezioni sono le più determinanti nella storia del paese: “Sono diventate, di fatto, un referendum sulla gestione, da parte del settantasettenne Netanyahu, degli eventi del 7 ottobre” e delle loro conseguenze. Un sondaggio condotto da Agam Labs a ottobre, tra gli altri, ha rivelato che il 60% degli israeliani di religione ebraica desidera un nuovo primo ministro.

In ogni caso, conferma il Wsj, “l’esito delle elezioni appare estremamente incerto”. I sondaggi più recenti indicano un leggero vantaggio del partito Yashar, guidato da Eisenkot, rispetto al Likud di Netanyahu; tuttavia, “nessuno dei due schieramenti sembra in grado di formare una coalizione che ottenga la maggioranza nella Knesset”, composta da 120 seggi. Certo, per quanto riguarda stile e background, i due principali candidati sono agli antipodi. “Netanyahu- scrive Peled- è un veterano della politica, perfettamente a suo agio davanti alle telecamere;

Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, è invece un neofita della politica dal carattere brusco”. Nato da immigrati ebrei marocchini, Eisenkot è cresciuto a Eilat, una città di lavoratori affacciata sul Mar Rosso. Ha prestato servizio nella brigata di fanteria Golani. In seguito, nel suo ruolo di comando, è stato considerato l’ideatore della “Dottrina Dahiya”, che prevede di colpire le aree urbane con una forza soverchiante come deterrente contro i gruppi militanti. Ed è stato Netanyahu, puntualizza il Wsj, a nominare Eisenkot capo di stato maggiore dell’esercito nel 2014. Sul fronte interno, Eisenkot ha assunto posizioni in contrasto con Netanyahu e l a sua coalizione, definendo la violenza perpetrata dai coloni estremisti in Cisgiordania come “terrorismo ebraico” e sostenendo l’arruolamento militare degli israeliani ultraortodossi.

“L’opinione pubblica- continua Peled nell’editoriale- potrebbe tuttavia limitare il suo margine di manovra. Gli israeliani restano preoccupati per la possibilità di un nuovo attacco simile a quello del 7 ottobre e sostengono il mantenimento di una presenza militare a Gaza e in Libano”. Di certo, i candidati si contendono un ristretto bacino di elettori indecisi, segnala il Wsj. “L’unico modo per il campo liberale di salire al potere è conquistare tra i cinque e i dieci seggi che, nel 2022, erano andati alla coalizione di Netanyahu”, per dirla con Gayil Talshir, docente di scienze politiche all’Università Ebraica di Gerusalemme. Secondo diplomatici stranieri e alcuni osservatori in Israele, un cambio di leadership potrebbe aiutare il paese a ricucire i rapporti internazionali, mettendo da parte figure polarizzanti come Netanyahu e i suoi ministri di estrema destra, Ben-Gvir e Bezalel Smotrich (su cui comunque pendono divieti d’ingresso in diversi paesi occidentali per le discusse incitazioni alla violenza contro i palestinesi). In definitiva, “non basta cambiare governo, né sostituire le persone al suo interno; occorre cambiare le politiche”, come dice Offir Gutelzon, 51enne imprenditore tecnologico israeliano residente a Palo Alto, in California, che sta rientrando in Israele per votare. Contro Netanyahu.