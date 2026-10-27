martedì 27 Ottobre 2026

Addio Cahill, Sinner ha scelto: il nuovo coach sarà Magnus Norman

Secondo quanto appreso dal Times, Norman comincerebbe già a dicembre, quando chiuderà il suo storico rapporto con Wawrinka

di Mario PiccirilloData pubblicazione: 27-10-2026 ore 7:51Ultimo aggiornamento: 27-10-2026 ore 7:51

ROMA – Jannik Sinner ha scelto Magnus Norman come nuovo allenatore. Il coach svedese sostituirà Darren Cahill al termine della stagione, e lavorerà al fianco di Simone Vagnozzi. Lo scrive il Times.

La ricerca di un nuovo allenatore è proseguita in sordina, anche durante i lunghi mesi lontano dal campo per infortunio. Cahill ha 61 anni e prima di Sinner aveva già portato al numero 1 del mondo Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep. E’ con Sinner dal 2022, e aveva già annunciato che si sarebbe ritirato lo scorso anno, prima di farsi convincere a posticipare l’addio. Norman ha 50 anni, da giocatore è stato numero 2 del mondo. Ed è considerato tra i migliori coach del circuito.

Secondo quanto appreso dal Times, Norman comincerebbe già a dicembre, quando chiuderà il suo rapporto con Stan Wawrinka. Wawrinka che va avanti dal 2013. Con Norman Wawrinka è arrivato a vincere tre Slam nell’era della triade Federer-Nadal-Djokovic: sconfisse Nadal in una leggendaria finale degli Australian Open nel 2014, Novak Djokovic nella finale del Roland Garros del 2015 e ancora in quella degli US Open del 2016.

Norman era corteggiato da diversi giocatori di punta dell’Atp, ma era stato vicino ad allenare Sinner già nel 2022.

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