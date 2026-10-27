Le previsioni meteo di martedì 27 ottobre

(da ilMeteo.it)

NORD

Anticiclone sempre ben presente. La mattinata trascorrerà con un tempo maggiormente nuvoloso lungo il corso del Po e sui settori alpini orientali, ma senza piogge; nel corso delle ore pomeridiane ecco che le nubi tenderanno a diradarsi e il tempo risulterà soleggiato e asciutto dappertutto. Venti dai quadranti settentrionali, mari calmi o al più poco mossi. Locali nebbie mattutine.

CENTRO e SARDEGNA

C’è l’anticiclone sull’Italia. La mattinata vedrà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni; qualche addensamento nuvoloso a ridosso dei rilievi appenninici. Dopo metà giornata la situazione non cambierà di molto: il tempo risulterà sempre ampiamente soleggiato ovunque. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, localmente con forte intensità.

SUD e SICILIA

Un campo di alta pressione protegge buona parte delle regioni italiane in questo ultimo martedì di ottobre. La mattinata trascorrerà con un cielo a tratti nuvoloso su Basilicata, Calabria e Sicilia; venti forti dai quadranti settentrionali. Nel corso delle ore pomeridiane ecco che le nubi tenderanno a diradarsi e il tempo risulterà sempre assolutamente stabile. Venti forti settentrionali.