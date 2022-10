All’Ant 150 visite gratis per la prevenzione oncologica, paga il Rotary di Bologna

BOLOGNA- Visite di controllo gratuite per la prevenzione dei tumori. A pagare sono Rotary Club del gruppo Felsineo e del distretto 2072 di Bologna, che hanno rinnovato la partnership con Ant per sostenere i progetti di prevenzione oncologica gratuiti della onlus. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo le visite e gli esami negli ambulatori dell’Ant di via Jacopo di Paolo 36. Nuovi appuntamenti saranno disponibili a novembre.

IL PROGRAMMA DI VISITE GRATUITE

Il progetto prevede quattro mezze giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno, con visite senologiche ed ecografie, quattro mezze giornate dedicate alla prevenzione in ambito ginecologico, altrettante giornate per le visite dermatologiche contro il melanoma e per la prevenzione del tumore alla tiroide.

PREVENZIONE A RISCHIO DOPO EMERGENZA COVID

“La prevenzione e la cura delle malattie è una delle aree di intervento fondamentali del Rotary, ritenuta, in ragione delle necessità concrete delle nostre comunità, una priorità assoluta del nostro impegno. Una diagnosi precoce può cambiare il destino di una persona, ma anche perché è quanto mai attuale, dopo gli anni devastanti della pandemia, la necessità di sostenere ed incentivare il riavvicinamento dei cittadini, soprattutto i più disagiati, alla prevenzione oncologica, favorendo la crescita dell’educazione alle cure e alla prevenzione”, spiega Luciano Alfieri governatore del Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e San Marino.

L’IMPORTANZA DEGLI SCREENING

Lo smaltimento delle liste d’attesa dopo l’emergenza pandemica sarà uno delle sfide più ardue a cui dovrà far fronte il sistema sanitario. “Per questo, i Club Rotary Bolognesi e il Distretto 2072, grazie al contributo della Rotary Foundation, hanno deciso di dare continuità al Service di prevenzione oncologica in collaborazione con Ant con lo scopo, non solo di offrire 150 visite gratuite, ma anche di rifocalizzare l’attenzione della popolazione sull’importanza degli screening“, aggiunge Luca Fasano, presidente del Rotary Club Bologna Est.

