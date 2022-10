Rinnovabili, intesa fra Enel e arcidiocesi di Lucca: “Insieme per la sostenibilità”

FIRENZE – Intesa fra Arcidiocesi di Lucca ed Enel per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. L’accordo, sottoscritto dall’arcivescovo Paolo Giulietti e dal direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, mira a promuovere la consapevolezza circa le potenzialità che ruotano attorno a questo strumento. L’ambizione condivisa è di dar vita a casi di studio concreti e replicabili di comunità energetiche col coinvolgimento di parrocchie, scuole ed altri enti ecclesiali e religiosi. Il protocollo intende mettere a punto, inoltre, analisi sui possibili ambiti di collaborazione volta alla individuazione di prodotti e servizi nel settore dell’energia, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile. “In questo particolare momento storico- commenta il direttore di Enel Lanzetta– è sempre più chiaro come la sostenibilità ambientale sia legata anche a quella economica e alla indipendenza energetica del Paese. La buona notizia è che già oggi esistono tecnologie in grado di favorire modelli di sviluppo virtuosi basati sulle rinnovabili e sul ruolo delle persone come promotrici del cambiamento”. Soluzioni che, aggiunge, “insieme all’arcidiocesi di Lucca, vogliamo promuovere nell’ambito degli enti religiosi, particolarmente attenti a queste tematiche”.

GIULIETTI: “PERCORSO ISPIRATO A LAUDATO SÌ DI PAPA FRANCESCO”

Il percorso di sostenibilità delle realtà diocesane, commenta da parte sua l’arcivescovo Giulietti, “è ispirato alla Laudato sì di Papa Francesco ed ha avuto il suo avvio con il progetto Lucensis. Questa preziosa collaborazione con Enel Italia apporta all’esperienza pastorale uno specifico contributo di competenze tecniche fondamentali per contrastare la crisi climatica, ridurre l’impatto delle nostre strutture e contribuire alla lotta alla povertà energetica”.

