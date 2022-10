Nel Lazio arriva una proposta di legge per evitare che l’affido diventi adozione

In Italia l’affido finisce per diventare, spesso, un’adozione di fatto del bambino, in violazione di tutte le leggi nazionali, europee e delle convenzioni internazionali. Sono numerose, infatti, le sentenze della Cedu e della Cassazione che bocciano i provvedimenti giudiziari di affidamento dei minori in cui non si contempla alcun progetto a sostegno delle famiglie di origine del minore destinatario del provvedimento di allontanamento. Un problema “sicuramente nazionale e solo nuove politiche di promozione e sostegno alle famiglie in situazione di fragilità o inadeguatezza potranno favorire l’esercizio delle loro funzioni educative e di cura, e la permanenza dei minori all’interno del proprio nucleo di origine”. È questo il presupposto di una proposta di legge presentata lo scorso 7 ottobre a prima firma della consigliera regionale del Lazio Francesca de Vito (Fdi) sul tema degli affidi a livello regionale.



Dal titolo ‘Interventi a sostegno della genitorialità e azioni per la prevenzione degli allontanamenti di minori‘, il testo si compone di 14 articoli e si pone l’obiettivo di supportare in primis la famiglia di origine, evitando il più possibile l’allontanamento del minore. Ciò avviene attraverso progetti documentati ed elaborati da professionisti che operano in modo multidisciplinare passando attraverso diversi step, di cui solo l’ultimo è quello dell’allontanamento al di fuori del contesto familiare dopo aver sperimentato concretamente altri sostegni. Multidisciplinarietà e supporti economici per le famiglie e per l’attuazione dei progetti sono i pilastri di questo disegno di legge che la consigliera presenterà il 28 novembre a Roma in un dialogo con chi istituzionalmente si occupa di minori. L’appuntamento sarà alle ore 15 nella sala della giunta della regione Lazio.

