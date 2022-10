Misure cautelari per lo stalker di Bassetti: “Finalmente”

ROMA – Divieto di avvicinamento per lo stalker che tormentava Matteo Bassetti. A comunicarlo è lo stesso direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, su Facebook. “Finalmente, è stato attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla mia persona e ad ogni luogo da me frequentato lo stalker che, da cinque mesi, mi minacciava pesantemente via mail. Decine di mail, ogni giorno, ogni notte. Ieri, finalmente, durante la perquisizione del suo appartamento, gli è stato notificato anche il provvedimento del Tribunale di Genova”.

“Desidero ringraziare la Procura della Repubblica Genova, in persona del Procuratore Capo, dottor Nicola Piacente ma, soprattutto, la pm, dottoressa Petruzziello, per l’impegno e la dedizione profuse nonché per la collaborazione – continua l’infettivologo – che, ogni giorno, ha dimostrato con il mio avvocato Rachele De Stefanis, la cui costanza è stata fondamentale e determinante. Grazie alla Digos di Genova, al suo dirigente, dottor Perisi, i miei ‘angeli custodi’ senza i quali non potrei dormire sonni tranquilli”.

“Come sempre detto – conclude Bassetti – non mi fermo e vado dritto per la mia strada, i risultati di chi è nel giusto ed agisce con correttezza, arrivano sempre”.

