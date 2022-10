Il Duomo di Ferrara riapre dopo tre anni con una mostra interattiva

FERRARA – Ad oltre tre anni dalla chiusura, oggi ha riaperto la Cattedrale di Ferrara. L’occasione, fa sapere l’Arcidiocesi, è stata offerta dalla “mostra interattiva che presenta lo stato dei lavori e, in particolare, le scoperte, dopo tre secoli, dei 10 capitelli e fregi medievali inglobati nel 18esimo secolo all’interno di alcuni pilastri dell’edificio”.

PEREGO: “ORA SPERIAMO CHE SIA TOTALMENTE AGIBILE PER IL GIUBILEO”

Alla presentazione dell’esposizione ‘Il cantiere della Cattedrale’ sono intervenuti l’arcivescovo Gian Carlo Perego, monsignor Ivano Casaroli, presidente del Capitolo della Cattedrale, il prefetto Rinaldo Argentieri, l’assessore comunale Matteo Fornasini, l’asessora regionale Marcella Zappaterra e la dirigente della Soprintendenza Alessandra Quarto. Ora, auspica Perego, la speranza è che il Duomo “possa tornare totalmente agibile in occasione del Giubileo del 2025″. Ai visitatori, la mostra offre “grandi pannelli con fotogrammi in bianco e nero dei lavori e video 3d, dal titolo ‘Tesori ritrovati’, visibili scaricando gratuitamente da smartphone o tablet l’app ‘MuseOn'”. Altri due video sono invece disponibili all’ingresso dell’esposizione. il primo, realizzato dal vicario generale dell’Arcidiocesi, e regista, Massimo Manservigi, si intitola ‘Appunti e visioni per una città e la sua Cattedrale’, mentre il secondo, dal titolo ‘Cristo re degli Apostoli’, è a cura di Cinzia Fratucello e dedicato ai busti degli Apostoli presenti in Duomo. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta da domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

