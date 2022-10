Italgas: “Nel 2022 posati 272 km di nuove condotte

ROMA – In Italia, nei primi nove mesi del 2022 sono stati posati 272 km di nuove condotte; in Sardegna la realizzazione di nuove reti completamente digitali ha raggiunto un’estensione complessiva di 909 km su un totale da realizzare di circa 1.110 km e sono stati messi in servizio 11 nuovi impianti di stoccaggio e rigassificazione di GNL per un totale di 64 impianti al servizio dei Bacini in concessione. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla società italiana specializzata in distribuzione di gas.

