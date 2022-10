Roberto Benigni compie 70 anni. E Mattarella gli telefona per gli auguri

ROMA – Compleanno tondo per uno dei pesi massimi del cinema italiano: Roberto Benigni spegne oggi 70 candeline. L’attore, regista e sceneggiatore premio Oscar per ‘La vita è bella‘ (1999), è nato a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, il 27 ottobre 1952.

Benigni, famoso anche per le sue interpretazioni della ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri, è stato premiato anche con il Leone d’Oro alla carriera nel 2021 alla Mostra del Cinema di Venezia. E nel giorno del suo 70esimo compleanno ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli ha fatto “gli auguri più affettuosi”, fa sapere il Quirinale.

IL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO: “AUTENTICO TALENTO”

“Tantissimi auguri a Roberto Benigni. Un grande attore italiano, settant’anni di autentico talento nel segno di una comicità mai superficiale, come dimostra il suo successo più alto: ‘La vita è bella’ con i suoi tre premi Oscar”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel giorno del 70esimo compleanno dell’attore, regista e sceneggiatore Roberto Benigni.

“Mi piace ricordarlo oggi, nel giorno del suo compleanno, per le sue letture della Divina Commedia, e in particolare quella del XXV Canto del Paradiso al Quirinale al cospetto del Presidente Mattarella in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante – aggiunge Sangiuliano – : con la sua verve toscana, Roberto continua a vivificare la tradizione orale che sin da subito ha caratterizzato uno dei poemi più potenti dell’umanità”.

