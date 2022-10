La rete festeggia i ‘prelemi’: è loro il week end di Canale 5

ROMA – Non c’è che dire, quando si parla di loro il fermento in rete è tanto. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono molto amati dai propri follower e quando arrivano in tv, è tutto un rimbalzare di tweet, foto e video che li proiettano nella parte alta della classifica dei trend.

Questa volta, a far felici i fan è il week end televisivo in arrivo: il prossimo sabato, 29 ottobre, Giulia Salemi sarà ospite di Verissimo. L’influencer e presentatrice, siederà nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare delle sue ultime esperienze lavorative come ‘Salotto Salemi‘, senza dimenticare la storia d’amore con il compagno Pierpaolo Pretelli. In molti, in attesa di ascoltare la nuova intervista, stanno ricordando quella andata in onda lo scorso anno.

Sempre su Canale, ma al Maurizio Costanzo Show, arriva invece Pierpaolo Pretelli ospite della prossima puntata del programma. “Sono così felice per Giulia e Pier” e ancora “Due ragazzi che nonostante la notorietà sono rimasti con i piedi per terra, umili e sempre grati”, “Troppo curiosa di sapere, non vedo l’ora di scoprire tutto”, sono solo alcuni dei tweet dei follower che da stamattina sono apparsi su twitter, mandando subito in tendenza l’hashtag #prelemi.

