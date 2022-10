Tg Cultura, edizione del 27 ottobre 2022

GENNARO SANGIULIANO NUOVO MINISTRO DELLA CULTURA

È Gennaro Sangiuliano il ministro della Cultura del Governo di Giorgia Meloni. Ha giurato sabato 22 ottobre nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sangiuliano nasce a Napoli nel 1962, si laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II. Consegue il Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia nella medesima Università con lode e pubblicazione della tesi. Nel 2003 entra in Rai, dove nel 2009 passa al Tg1 dove diviene vicedirettore. Nel novembre 2018 viene nominato direttore del Tg2.

ALLA GALLERIA BORGHESE UNA MOSTRA SULLA PITTURA SU PIETRA

Sfidare il tempo, la scultura e la natura. Imprimere forma e colore su materiali primordiali, rendere immortale un’immagine dipinta. È la pittura su pietra, tecnica in voga tra il Cinquecento e il Seicento come risposta artistica, ma anche politica, alla caducità avvertita dopo le devastazioni del sacco di Roma. A questa pratica resuscitata da Sebastiano del Piombo è dedicata la mostra ‘Meraviglia senza tempo’, allestita alla Galleria Borghese, curata da Patrizia Cavazzini e dalla direttrice Francesca Cappelletti e visitabile fino al 29 gennaio 2023.

A MILANO LE TRE ‘PIETÀ’ DI MICHELANGELO IN MOSTRA

Cogliere l’evoluzione dell’arte di Michelangelo con un solo sguardo. Fino all’8 gennaio 2023 a Milano, nella Sala della Cariatidi a Palazzo Reale, si potrà visitare la mostra ‘Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi’. L’esposizione mette a confronto tre calchi delle opere michelangiolesche, la Pietà Vaticana scolpita in gioventù, la Pietà Bandini di Santa Maria del Fiore a Firenze, scolpita in tarda maturità, e la Pietà Rondanini del Castello Sforzesco di Milano, a cui Michelangelo lavorò fino a poco prima di morire.

NASCE IL PREMIO STREGA POESIA

Nasce il Premio Strega Poesia. A un decennio dall’istituzione del Premio Strega Giovani e del Premio Strega Europeo si aggiunge un nuovo tassello dedicato ai versi. Il Premio verrà assegnato annualmente a un libro di poesia scritto in lingua italiana, pubblicato in prima edizione tra il primo marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso. Un Comitato scientifico avrà il compito di selezionare la cinquina delle opere finaliste, che verrà annunciata a maggio, mentre un’ampia Giuria, composta da personalità della cultura, determinerà l’opera vincitrice nel mese di ottobre.

