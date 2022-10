A Venezia una falsa cieca ottiene 100mila euro di pensione dall’Inps

VENEZIA – Nel 2015 i medici Inps le avevano riconosciuto uno stato di cecità assoluta e da allora una donna di Marcon ha ricevuto la pensione di invalidità e una indennità accessoria di accompagnamento, per una somma complessiva di oltre 100.000.

OTTO ANNI FA LA DIAGNOSI DI CECITÀ ASSOLUTA DAI MEDICI INPS

In realtà, però, la donna non è affatto cieca. Lo hanno scoperto i militari del secondo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Venezia, con molteplici attività di pedinamento che hanno permesso di verificare che l’indagata era in grado i compiere in totale autonomia gesti e azioni di vita quotidiana non compatibili con la cecità, come l’accesso a esercizi commerciali e la selezione di prodotti con un’attenta lettura di prezzi ed etichette.

PEDINATA, ENTRAVA NEI NEGOZI E FACEVA ACQUISTI LEGGENDO LE ETICHETTE CON I PREZZI

In seguito ai riscontri eseguiti da consulenti medici la Procura della Repubblica ha quindi emesso avviso di conclusione delle indagini.

LEGGI ANCHE: Una truffatrice seriale ha collezionato 42 sentenze di condanna

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it