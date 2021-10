Arcigay Napoli dopo lo stop al Ddl Zan: “Una sconfitta per la sinistra, siamo sconcertati”

NAPOLI – “Siamo sconcertati, arrabbiati per la bocciatura del Ddl Zan. È una sconfitta storica per la sinistra e apre alla peggior destra populista. L’Italia oggi diventa un caso europeo”. Lo dice Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, a margine di un’assemblea pubblica convocata a piazza Dante a Napoli dopo il “no” del Senato al disegno di legge.

“Non ha tenuto – prosegue – il patto politico, Pd e Iv scaricano a vicenda le responsabilità e a pagarne le conseguenze sono cittadini e cittadine”. Patto che per Sannino “probabilmente non ha retto per la presenza del Vaticano”.



L’Italia, attacca, “si accoda alle scelte Di Ungheria, Polonia, e non a quelle di Francia, Spagna, Stati Uniti”.

Sannino spiega che domani ci dovrebbe essere una manifestazione a Roma, “ma è tutto in divenire perché si tratta di una cosa successa in queste ore”.