ROMA – Mercoledì 27 ottobre su Rai1, alle 21.25, andrà in onda in prima visione tv il film “Mio fratello rincorre i dinosauri’. Tratta dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol e presentata nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola racconta la storia di Jack e di suo fratello Gio, con la sindrome di Down. Fin da piccolo Jack crede che Gio abbia dei superpoteri ma, ora che sta per andare al liceo, qualcosa cambia, soprattutto quando conosce Arianna, la sua prima cotta. Il film, diretto da Stefano Cipani, è tratto da una storia vera. Tra i protagonisti troviamo Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

LEGGI ANCHE: VIDEO| Gassmann e Ragonese presentano ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ alla Mostra del Cinema di Venezia