La bocciatura del Ddl Zan? La prova generale per Berlusconi al Quirinale: parola di Bersani

ROMA – La maggioranza che ha affossato oggi il Ddl Zan potrebbe essere quella che, nel 2022, potrebbe eleggere Silvio Berlusconi come Presidente della Repubblica. Ne è convinto Pier Luigi Bersani che, dopo il voto, commenta così quanto accaduto: “Sul Ddl Zan oggi al Senato un colpo molto grave ai diritti e temo una prova generale per il quarto scrutinio per il Quirinale. È tempo che il campo progressista prenda piena coscienza della situazione”.

