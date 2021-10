Maltempo, Regione Siciliana delibera lo stato di emergenza. Curcio a Catania: “Peggioramento nelle prossime ore”

PALERMO – Si è appena conclusa al Palaregione di Catania la riunione del governo regionale convocata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in seduta straordinaria e urgente, per deliberare lo stato di emergenza regionale e chiedere al governo centrale il riconoscimento dello stato di calamità nazionale.



Alla riunione ha partecipato anche il capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, che ha relazionato sull‘ondata di maltempo che da alcuni giorni sta devastando la Sicilia orientale. La ricognizione dei danni – per la quale sono già stati attivati gli uffici regionali della Protezione civile, del Genio civile e degli Ispettorati agrari – “sarà possibile solo dopo il cessato stato di allerta spiega una nota -, che purtroppo potrebbe protrarsi fino a domenica”.

A CATANIA SCUOLE CHIUSE FINO A VENERDÌ, CURCIO: “PEGGIORAMENTO NELLE PROSSIME ORE”

Scuole chiuse a Catania anche domani e venerdì. Lo ha annunciato il sindaco, Salvo Pogliese. La nuova ordinanza chiuderà per gli stessi giorni anche le attività commerciali e gli uffici pubblici che non svolgono attività e servizi essenziali. Oggi il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, partecipando a un vertice in prefettura, ha annunciato il peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore: “Completare gli interventi in corso e prepararci al previsto peggioramento: siamo qui per supportare la risposta di protezione civile sul territorio. Fondamentale per ridurre il rischio l’informazione corretta ai cittadini”.

L’APPELLO DEL SINDACO DI CATANIA POGLIESE: “RIMANETE A CASA”

“Ad oggi le previsioni per domani e per venerdì sono particolarmente preoccupanti – ha affermato Pogliese -. Mi auguro che ci possa essere un miglioramento rispetto alle previsioni ma dobbiamo attenerci a quello che la Protezione civile regionale andrà a determinare da qui a qualche ora”. Da Pogliese anche “un invito alla prudenza”: il sindaco di Catania ha sottolineato ai propri concittadini la necessità di “rimanere a casa abbandonando la propria abitazione esclusivamente per esigenze indifferibili e urgenti”.