Bianchi: “Terza dose subito ai docenti, sono la priorità dopo gli 80enni”

BARI – “Noi abbiamo raggiunto dei risultati davvero notevolissimi, nella scuola siamo al 94,4% di prima dose e al 91,5% di seconda dose. Come avete visto, io ho richiesto tra l’altro che dopo gli 80enni siano ancora una volta gli insegnanti la priorità assoluta”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi a margine della cerimonia regionale d’inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022 a Trani. “I ragazzi hanno risposto molto bene, siamo in media al 70%, con i ragazzi tra i 16 e i 19 anni addirittura all’84%: i vaccini contano – ha continuato – Il generale Figliuolo mi ha garantito che dopo gli 80eni, cioè quelli più fragili, tutti gli insegnanti saranno assolutamente in priorità”.