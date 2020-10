A Napoli l’Istituto Sereni lancia una mostra virtuale con le opere dei suoi allievi

NAPOLI – Sessanta opere d’arte in un’esposizione virtuale messa in mostra da alunni ed ex alunni dell’Istituto Emilio Sereni di Cardito e Afragola. Si parla del progetto ‘Sereni… Atelier Creativi’, nato dalla collaborazione tra il Liceo Artistico dell’Isis Sereni, Projenia, societa’ che eroga servizi online e la startup Cyclopes, che opera nel settore delle tecnologie avanzate.

Le creazioni nate dai laboratori pratici/esperienziali in ceramica, pittura e 3D, sono in esposizione permanente nella galleria virtuale ideata e realizzata per il progetto da Cyclopes così, per la prima volta, un istituto scolastico mette in mostra i lavori dei propri studenti grazie all’applicazione della realtà virtuale. Una tecnologia che permette ad un numero potenzialmente infinito di visitatori di ammirare i lavori in ambiente 3D, da diverse angolazioni e con la possibilità di visualizzare informazioni aggiuntive.



L’idea nasce come risposta ai divieti imposti dall’emergenza Covid-19, ripensando l’esposizione fisica delle opere d’arte in una rimodulazione nello spazio immaginario di una galleria d’arte che si proietta nel futuro.

“La nostra attenzione è stata sempre alta per non perdere di vista l’obiettivo: l’arte non si ferma – racconta la dirigente scolastica dell’Isis Sereni Daniela Costanzo -. Così è nata l’idea di creare un contenitore museale virtuale: non solo condivisione degli artefatti all’esterno delle mura scolastiche – dice la preside -, ma anche di competenze, acquisite sui banchi di scuola, e di estro personale”.