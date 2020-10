A Ciampino commercianti e cittadini in piazza contro l’ultimo Dpcm

ROMA – Giovedì 29 ottobre, alle 19, a Piazza della Pace, a Ciampino, scendono in piazza commercianti, ristoratori, imprenditori, ma anche rappresentanti di centri sportivi e palestre, tutte le categorie maggiormente colpite dall’ultimo DPCM. Le associazioni Assocommercianti Ciampino, ACAP, Associazione commercianti Folgarella hanno promosso e organizzato questo sit in pacifico perchè “le responsabilità legate al COVI19 non possono ricadere- come scrivono in una nota congiunta- sulle attività produttive già in ginocchio. La denuncia della morte economica del Paese non ha colore politico, nè di partito“.

Tanti i cittadini che in un tam tam di messaggi, anche sui social, annunciano di voler prendere parte alla mobilitazione. Ma anche centri sportivi, palestre, luoghi ricreativi e di cultura faranno sentire la loro voce.