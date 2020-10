VIDEO | Coronavirus, scontri anche a Torino: ferito un fotografo, 10 fermati

TORINO – Tensioni nella serata di ieri a Torino durante la manifestazione contro il provvedimento emanato dal Governo che impone il coprifuoco alle 23 e la chiusura dei locali alle 18. Al momento, sono state fermate dieci persone e un giornalista e’ rimasto ferito. Il corteo, partito da piazza Castello, si e’ spostato in via Roma, dove la tensione tra forze dell’ordine e manifestanti e’ salita rapidamente. Dal corteo “scene di guerriglia urbana”, raccontano testimoni, con lancio di bottiglie, pietre e fumogeni.

Vetrine spaccate e saccheggi in via Roma a Torino. La strada dello shopping e’ stata messa a soqquadro dai manifestanti. I violenti, che pare appartengano al mondo ultras, hanno distrutto la vetrina dell’Apple store di via Roma, di Gucci e del negozio Geox.