Terrore a Reggio Emilia: aggredisce una donna a un distributore e investe due persone. Arrestato dopo un’ora di fuga

REGGIO EMILIA – Serata di follia a Reggio Emilia, dove un giovane di 26 anni, nato in città da genitori egiziani, ha prima aggredito una donna con un cacciavite e poi ha investito con l’auto altre due persone. I fatti si sono svolti verso le 19 al distributore “Ego” di via Martiri di Cervarolo, nella frazione di Due maestà. Il 26enne è poi fuggito ma è stato arrestato circa un’ora dopo. Le tre persone ferite sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova.

Stando ai primi accertamenti, il ragazzo era al distributore quando, senza apparente motivo, è sceso dalla sua auto colpendo con un cacciavite una 57enne che stava facendo rifornimento. Una ragazza di 26 anni e un uomo di 49 anni, presenti sul posto, sono accorsi per aiutare la donna ma sono stati a loro volta investiti con l’auto dall’egiziano. L’aggressore si è infine dato alla fuga ma è stato preso grazie alla sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale.

È in corso una perquisizione nella casa dove vive l’arrestato e la Squadra mobile è in ospedale per sentire le vittime, quando sarà possibile, per capire se conoscessero l’aggressore. Al vaglio anche le condizioni psicologiche del 26enne, per risalire alle cause dell’accaduto.