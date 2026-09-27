A Reggio Calabria affluenza al minimo, alle 19 al voto solo il 10,26%

REGGIO CALABRIA – Alle 19 di oggi l’affluenza alle urne delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati, nel collegio Reggio Calabria, è stata del 10,26%. Alle precedenti elezioni era del 35,48%.

Si tratta di un voto molto atteso anche a livello nazionale, perché per la prima volta si presenta direttamente alle urne il movimento di Vannacci, che in questo caso sfida il centrodestra. Si assegna il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, nel frattempo eletto sindaco. Si sfidano Fabio Roscioli, avvocato della famiglia Berlusconi e tesoriere di FI; Frank Benedetto, sostenuto dal campo progressista; Domenico Giannetta di Futuro Nazionale e Francesco Toscano, per Democrazia sovrana e popolare.