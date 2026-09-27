ROMA – Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma. “Sono venute a mancare le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa”, scrive il club in una nota per giustificare una decisione abbastanza inattesa. E’ la terza panchina che cambia in Serie A dall’inizio della stagione.

“A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi”, la nota del club.