domenica 27 Settembre 2026

Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma

"Sono venute a mancare le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso". Terza panchina che cambia in A

Data pubblicazione: 27-9-2026 ore 17:34Ultimo aggiornamento: 27-9-2026 ore 17:37

ROMA – Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma. “Sono venute a mancare le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa”, scrive il club in una nota per giustificare una decisione abbastanza inattesa. E’ la terza panchina che cambia in Serie A dall’inizio della stagione.

“A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi”, la nota del club.

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