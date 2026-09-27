In Superbike Bulega ha vinto praticamente tutto

ROMA – Bulega è il nuovo re della Superbike, ma lo era già. Per dominio, e successiva acclamazione. Dopo un mondiale da record: 26 vittorie, quando mancano ancora sei gare (due round completi). A Cremona è bastato un secondo posto. Quasi un dettaglio amministrativo, per certificare una stagione che aveva già smesso da tempo di essere in discussione per manifesta superiorità. Nicolò Bulega, 26 anni, reggiano di Montecchio Emilia, con la sua Ducati Panigale V4 R diventa il secondo italiano nella storia a conquistare il titolo, dopo i due trionfi di Max Biaggi con l’Aprilia, nel 2010 e nel 2012.

THE CROWN IS HIS!!! 👑🏆



Nicolo Bulega crosses the line to become the 2026 #WorldSBK World Champion! 🇮🇹🔥#Bu1egacy #ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/u3xhgDG8r0 — WorldSBK (@WorldSBK) September 27, 2026

CHI E’ BULEGA

C’è una genealogia, in questa vittoria, che vale la pena raccontare prima del verdetto sportivo. Bulega nasce con i motori già scritti nel cognome – nonno fondatore di scuderia, padre pilota negli anni Novanta – ma è a una madre tedesca, Nathalie Carlini, che si deve l’innesco: una minimoto comprata dopo due giorni di insistenza, in vacanza a Riccione, quando il bambino aveva quattro anni. Da lì, una progressione quasi ininterrotta: titoli italiani ed europei in minimoto, l’ingresso nella Riders Academy di Valentino Rossi nel 2014, il debutto in Moto3 l’anno dopo. Il percorso verso il vertice, però, non è stato lineare: gli anni in Moto2, tra il 2020 e il 2021, sono stati avari di risultati, un purgatorio tecnico più che uno stallo di talento.



La svolta arriva con il passaggio alle derivate di serie. Nel Supersport, in sella alla Panigale V2, Bulega trova immediatamente un’intesa che in Moto2 gli era mancata: quarto posto nel 2022, poi il titolo nel 2023, ottenuto con due gare di anticipo e sedici vittorie stagionali. La prima Ducati a riportare l’Italia sul tetto della categoria dopo ventisei anni. Da lì il salto in Superbike, e due stagioni consecutive chiuse alle spalle di Toprak Razgatlioglu, il turco che per due anni gli ha impedito di essere ciò che era ovvio diventasse. Il 2026 ha risolto la questione senza appello: otto hat-trick, un titolo Costruttori conquistato insieme al compagno-rivale Iker Lecuona, e ora questo Mondiale piloti arrivato con settimane di margine.



Resta il capitolo che si apre, non quello che si chiude. Nel 2027 Bulega debutterà da titolare in MotoGP, con il team VR46 fondato da Valentino Rossi. Raramente le carriere sportive concedono geometrie così pulite.