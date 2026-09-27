Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America’s Cup a Napoli

NAPOLI – Luna Rossa vince le regate preliminari di America’s Cup. Nel golfo di Napoli l’equipaggio italiano sull’AC40 ha battuto New Zealand nel match race finale.

Con 17 secondi di vantaggio all’arrivo rispetto ai neozelandesi nel match race finale, Luna Rossa offre dunque il bis dopo il successo di Cagliari a maggio: un pieno di fiducia in vista dell’evento principale dell’America’s Cup del prossimo anno proprio nelle acque di Napoli, quando però saranno i monoscafi AC75 a contendersi il trofeo più antico al mondo.

Luna Rossa si era guadagnata la finale aritmeticamente già con la vittoria nella settima regata di flotta di oggi, arrivata ancora davanti ai neozelandesi, ma l’equipaggio senior italiano – che al timone ha Peter Burling e Marco Gradoni e come trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini – ha fatto sua anche l’ottava race dominando e mettendo così la sigla su 4 delle 8 regate totali, per un punteggio finale di 71 punti contro i 56 di New Zealand.

Le regate erano iniziate con circa un’ora di ritardo per l’assenza di vento, che ha poi costretto il Comitato organizzatore a cambiare il percorso spostando boe e gate.

Migliaia le persone che hanno affollato lungomare Caracciolo e il Village per assistere alla giornata conclusiva delle regate preliminari.